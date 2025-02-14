Процесс передела мира идет не так как хочет Кремль: что на это указывает

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Ткачик Олеся
В 2022 году, в ходе захвата Чернобыльской АЭС российские оккупационные войска рассматривали имитацию удара ТРК “Точка-У” по саркофагу, с последующим обвинением в этом украинских военных, напомнил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Владимир Путин
По его словам, данная провокация должна была стать сигналом Киеву и странам, поддерживающим Украину, что в случае контрнаступления Сил обороны командование оккупационных войск готово пойти на крайние меры, чтобы предотвратит потерю захваченных территорий.
Затем, говорит Коваленко, последовал захват ЗАЭС и регулярное как вмешательство оккупантами в работу объекта, так и имитация по нему ударов Сил обороны, с использованием ствольной, реактивной артиллерии, а также дронов. Особо такие действия обострились у оккупантов, когда в 2023 году пульсировала в пространстве ожидание контрнаступления украинских сил на юге, подчеркнул эксперт.
По сути, подчеркивает он, российская тоталитарная машина активизирует сценарий “ядерных угроз”, работающий в обе стороны, когда у неё возникают серьёзные проблемы. И странным образом удар по ЧАЭС совпал с периодом обострённого обсуждения в информационном пространстве телефонных звонков президента США и звучащих из Вашингтона предложений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Путин приказал ударить по ЧАЭС.
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