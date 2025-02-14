Процесс передела мира идет не так как хочет Кремль: что на это указывает

В 2022 году, в ходе захвата Чернобыльской АЭС российские оккупационные войска рассматривали имитацию удара ТРК “Точка-У” по саркофагу, с последующим обвинением в этом украинских военных, напомнил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Владимир Путин

По его словам, данная провокация должна была стать сигналом Киеву и странам, поддерживающим Украину, что в случае контрнаступления Сил обороны командование оккупационных войск готово пойти на крайние меры, чтобы предотвратит потерю захваченных территорий.

Затем, говорит Коваленко, последовал захват ЗАЭС и регулярное как вмешательство оккупантами в работу объекта, так и имитация по нему ударов Сил обороны, с использованием ствольной, реактивной артиллерии, а также дронов. Особо такие действия обострились у оккупантов, когда в 2023 году пульсировала в пространстве ожидание контрнаступления украинских сил на юге, подчеркнул эксперт.

"Кроме того, когда у российской армии, что-то идёт кардинально из рук вон плохо, у российской пропаганды сразу же включается ядерный рупор – либо угрозы ядерным ударом странам-антагонистам, либо они активно начинают ретранслировать фейки о неких грязных атомных бомбах, которые собирает Киев, либо угрозах ударов и захвата Курской АЭС", — подчеркивает Коваленко.

По сути, подчеркивает он, российская тоталитарная машина активизирует сценарий “ядерных угроз”, работающий в обе стороны, когда у неё возникают серьёзные проблемы. И странным образом удар по ЧАЭС совпал с периодом обострённого обсуждения в информационном пространстве телефонных звонков президента США и звучащих из Вашингтона предложений.

"По всей видимости, процесс “передела мира” для Кремля идёт не так просто как он хочет это выдавать напоказ и точно так же как в 2022-м, 2023-м, 2024-м, он пытается сценарием “ядерных угроз” давить как на Киев, так и на Запад. Загнанная в угол крыса, действия которой могут привести к глобальной, мировой катастрофе. И западному миру уже давно следовало бы понять одну простую истину – с крысами не договариваются, их травят", — говорит Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Путин приказал ударить по ЧАЭС.



