Процесс уже не остановить: чем закончится для Путина и его режима война против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения 28 февраля, послал сигнал и российским солдатам. Он призвал их бросать технику, не верить командирам – и уходить с украинской земли. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал россиян требовать от президента Владимира Путина остановить войну. Санкции идут плотно, лишь нарастая. Есть ли шанс на то, что россияне (народ, полит-элита, военные) сами сметут Путина? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В этой войне РФ против Украины важно достучаться до россиян

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко поясняет:

"Для Путина остановка войны – это его конец. Он сегодня заложник ситуации, и пытается сделать такими же заложниками весь российский народ. Призывы к Путину, на мой взгляд, не эффективны. Переговоры с ним – тоже. Нужно вести переговоры с российским народом. Понятно, что за спиной у этого народа нет наших Революции на граните, Первого Майдана, Революции Достоинства и восьми лет войны. Есть лишь захлебнувшаяся Болотная площадь, многолетние интеллектуальные разговоры, которые, по сути, ничем не увенчались. Для нас, конечно, очень важны антивоенные протесты, идущие в российских городах. Но мы понимаем, что остановить Путина этими протестами невозможно".

И сегодня, по мнению эксперта, единственный реальный вариант остановить кровопролитие – это объяснить российским гражданам, матерям, отцам, сестрам, детям и так далее важность того, чтобы российские солдаты, находящиеся на нашей земле, сдавались.

"Те, кого посылают в эту мясорубку дальше, вынуждены заходить сюда, но должны при первой же возможности – сдаваться. В этом нет измены, попрания присяги, потери чести. Потеря чести – это российская агрессия против Украины. Перед каждым из российских солдат сегодня выбор. Сдавшиеся будут защищены международными конвенциями, которые выполняет Украина (в том числе касательно обращения с военнопленными). Но если они продолжат оккупацию, будут либо уничтожены, либо (если выживут) – переходят в категорию военных преступников. И в конечном итоге повторят судьбу Путина – Международный трибунал", – подчеркивает Андрей Сенченко.

По его словам, если начнется массовая сдача российских солдат в плен на территории Украины, то часы путинского режима сочтены. Ему останутся считанные дни.

"Важно достучаться до россиян, – уверен эксперт. – Понятно, что в России блокируется информация, а уж к военным, у которых отобрали средства коммуникации, включая телефоны, она и вовсе практически не просачивается. Но нужно искать любые способы донесения этих мыслей. Листовки, надписи на заборах, стенах и так далее. Нужно сконцентрировать усилия еще и на этом направлении. Если начнется массовая сдача в плен – это будет как обвал лавины, которая накроет Путина".

Путин запустил ускоренный отчет времени до краха собственного режима

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян подчеркивает, что уже очевидно – РФ рассчитывала на блицкриг. За три дня выиграть, на четвертый уже праздновать победу. Это подтверждает, в частности, публикование заранее загруженной статьи сайта РИА-НОВОСТИ с уже полным сценарием панегириков относительно победы.

"Но затягивание войны фактически срывает ключевые сценарии для Кремля. Россияне не ожидали ни такого ожесточенного сопротивления украинской армии и всех, кто вместе с ней защищает наше государство, ни столь жесткой реакции коллективного Запада. В РФ давно глумились над Западом, считая его геополитически импотентным, не способным на какое-либо серьезное реагирование. Такие оценки явно не оправдались", – отмечает эксперт.

По его словам, Россия, открыто напав на Украину с целью уничтожения украинской государственности, фактически развязала Третью мировую войну.

"Причем уже на сегодня мы видим, что в киберпространстве, в информационном, в экономическом, финансовом – это уже мировая война по всем классическим канонам. В военном плане пока театр боевых действий ограничился Россией и Украиной. Впрочем, сюда можно уже смело включать и Беларусь, с территории которой нас атаковали ракетами и угрожают наступлением. То есть, даже военная география расширяется", – поясняет Олег Саакян.

Всё это, уверен он, может привести РФ к серьезным социальным потрясениям, коллапсу финансовой, управленческой системы. Как следствие – вылиться в критические результаты для путинского режима.

"Он может начать сыпаться сам по себе, а может и терять управление ситуацией. Либо – идти на жесткие репрессии, что приведет к росту ненависти и (в отложенной перспективе) к падению этого режима. Поэтому, на самом деле, начав новый виток российско-украинской войны, Путин – и это не пафосные слова – запустил ускоренный отчет времени до краха собственного режима. И этот сценарий неотвратим", – резюмирует Олег Саакян.

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