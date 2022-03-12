Продолжения войны против Украины в Кремле хотят только два человека, – разведка

Продолжать войну в Украине в кремлевской верхушке хотят всего два человека – президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Такие данные есть у украинской разведки. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов отметил, на сегодняшний день непоколебимы в своем желании продолжать боевые действия в Украине есть только два человека – президент РФ Путин и глава Минобороны РФ Шойгу. Они не готовы мириться с поражение российской армии в Украине и требуют продолжения наступательной операции. Остальные чиновники Кремля пытаются всеми способами остановить войну.

Буданов отметил, интересно, что даже генералитет РФ в большинстве выступает против продолжения войны. Появляются даже те, кто молча саботирует приказы верховного руководства страны.

Информацию о том, что в кремлевской верхушке нет однозначного отношения, стоит ли продолжать войну против Украины или нет подтвердил и советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, то российское руководство и часть российского общества, которое склонно трезво мыслить отдают себе отчет – чем закончится для РФ поражение российской армии в Украине. Также все понимают последствия экономического кризиса, который уже охватил Россию из-за беспрецедентных санкций коллективного Запада и всего цивилизованного мира.

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