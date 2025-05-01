Прогнозы однозначны: крах экономики РФ неизбежен

Экономическое и политическое положение России на сегодняшний день очень сложное, подчеркнул экономист Василий Фурман.

Экономика РФ падает. Фото из открытых источников

По его словам, какие бы заявления ни делали представители Кремля, но реальность такова, что РФ остается экономически и политически изолированной от цивилизованного мира.

"Для России Дональд Трамп фактически является последней надеждой "разрулить" ситуацию, в которой она оказалась. Несмотря на агрессивные заявления представителей российской власти, на самом деле Москва очень боится сорвать переговорный процесс с Трампом. Гнев Белого дома больше всего пугает россиян, а не европейцев или украинцев", — заявил Василий Фурман.

Экономист уверен, что дополнительные санкции Штатов станут для России огромной проблемой.

"В Кремле очень боятся вторичных санкций и ограничений против "теневого" флота, поскольку мировые рынки и без того ограничены для россиян. В России уже сейчас не хватает средств для продолжения войны. А если доходы от экспорта сырья еще больше упадут, российская экономика начнет задыхаться. Именно поэтому Путин и его соратники делают очень осторожные заявления в адрес США, чтобы не потерять лояльное отношение Дональда Трампа", — подчеркнул эксперт.

Он считает, что США также ясно понимают реальное положение России.

"Это добавляет уверенности, что Украина способна договориться о справедливом мире. Союзники не собираются покидать Киев. Уже сейчас они подготовили немало программ финансовой поддержки. Поэтому не стоит бояться, что Украина останется без западной помощи в войне против России", — подытожил экономист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики анонсировали наступательные действия на следующие 6-9 месяцев — до конца 2025 года, рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. где у них получится. Я думаю, они будут пробовать давить и на Херсонщину, и на Запорожье", — сказал Алексей Гетьман.