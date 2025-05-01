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Прогнозы однозначны: крах экономики РФ неизбежен

Положение России постоянно ухудшается

1 мая 2025, 23:16
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Марьян Ощановский

Экономическое и политическое положение России на сегодняшний день очень сложное, подчеркнул экономист Василий Фурман.

Прогнозы однозначны: крах экономики РФ неизбежен

Экономика РФ падает. Фото из открытых источников

По его словам, какие бы заявления ни делали представители Кремля, но реальность такова, что РФ остается экономически и политически изолированной от цивилизованного мира.

"Для России Дональд Трамп фактически является последней надеждой "разрулить" ситуацию, в которой она оказалась. Несмотря на агрессивные заявления представителей российской власти, на самом деле Москва очень боится сорвать переговорный процесс с Трампом. Гнев Белого дома больше всего пугает россиян, а не европейцев или украинцев", — заявил Василий Фурман.

Экономист уверен, что дополнительные санкции Штатов станут для России огромной проблемой.

"В Кремле очень боятся вторичных санкций и ограничений против "теневого" флота, поскольку мировые рынки и без того ограничены для россиян. В России уже сейчас не хватает средств для продолжения войны. А если доходы от экспорта сырья еще больше упадут, российская экономика начнет задыхаться. Именно поэтому Путин и его соратники делают очень осторожные заявления в адрес США, чтобы не потерять лояльное отношение Дональда Трампа", — подчеркнул эксперт.

Он считает, что США также ясно понимают реальное положение России.

"Это добавляет уверенности, что Украина способна договориться о справедливом мире. Союзники не собираются покидать Киев. Уже сейчас они подготовили немало программ финансовой поддержки. Поэтому не стоит бояться, что Украина останется без западной помощи в войне против России", — подытожил экономист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики анонсировали наступательные действия на следующие 6-9 месяцев — до конца 2025 года, рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. где у них получится. Я думаю, они будут пробовать давить и на Херсонщину, и на Запорожье", — сказал Алексей Гетьман.



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Источник: https://vezha.com.ua/viyna/ekonomichne-stanovyshhe-rosiyi-vkraj-skladne/
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