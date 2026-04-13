Главная Новости Мир Россия Проигрыш Орбана доказал пропагандистов Кремля до истерики: Путину выдвинули жесткую претензию
commentss НОВОСТИ Все новости

Проигрыш Орбана доказал пропагандистов Кремля до истерики: Путину выдвинули жесткую претензию

Россияне считают, что в поражении Орбана виноват их лидер Владимир Путин и не стесняются выражать возмущение

13 апреля 2026, 13:45
Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел поражение на выборах от своего оппонента Петеру Мадяру из оппозиционной партии "Тиса". Это поражение стало серьезным ударом для России, потерявшей последнего важного союзника в Европе. Реакция россиян на этот результат была очень эмоциональной, охватив их настоящей истерией.

Фото: из открытых источников

Активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал несколько образцов комментариев, в которых россияне обвиняют Владимира Путина в поражении Орбана. Они выражают свое возмущение по поводу недавних событий, не сдерживая своих эмоций. В одном из комментариев звучит резкая критика в адрес президента России, министерства иностранных дел, ФСБ и других органов, обвиняемых в "потерянном союзе" с Венгрией. В них также звучат угрозы и негативные высказывания по ситуации в Европе после этого поражения.

В частности, пророссийский политик Олег Царев, после бегства в Россию высказывающий свои мнения по ситуации в Венгрии, волнуется о будущем венгерских атомных электростанций, для финансирования которых Россия взяла на себя обязательства. Он утверждает, что поражение Орбана может привести к изменению отношения к таким проектам.

Пропагандист Кирилл Поздняков также комментирует ситуацию, указывая, что Россия теряет важного партнера внутри ЕС. Он предполагает, что новые власти Венгрии будут более проукраинскими, что означает увеличение поддержки Киева со стороны Европы, а также возможное разблокирование кредита ЕС для Украины. Это вызывает еще большее беспокойство среди россиян, которые опасаются, что это приведет к увеличению военной помощи Украине, а также к новым санкциям для России.

Асад пообещал отдать лишнюю тумбочку, а Янукович место на своей кроватке

Снова чем в спину большому политику

Что-то с друзьями происходит странное, то украдут кого-то, то выборы пр**бут, то чем в спину

Нам **сда. Орбан все стрекозы для Украины блокировал. Теперь все будет идти в полном объеме, а значит, осенью готовьте кирзачи (военные сапоги, — ред.), — пишут в России.

Портал "Комментарии" уже писал, что 13 апреля Россия совершила новую атаку на Харьков, в результате чего город почувствовал серию взрывов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, отметив, что на данный момент было зафиксировано два взрыва. Он уточнил, что в настоящее время продолжается выяснение обстоятельств инцидента.



