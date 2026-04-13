Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав поразки на виборах від свого опонента Петеру Мадяру з опозиційної партії "Тиса". Ця поразка стала серйозним ударом для Росії, яка втратила останнього важливого союзника в Європі. Реакція росіян на цей результат була надзвичайно емоційною, охопивши їх справжньою істерією.

Фото: з відкритих джерел

Активіст і блогер Сергій Стерненко опублікував кілька зразків коментарів, у яких росіяни звинувачують Володимира Путіна у поразці Орбана. Вони виражають своє обурення щодо нещодавніх подій, не стримуючи своїх емоцій. В одному з коментарів звучить різка критика на адресу президента Росії, міністерства закордонних справ, ФСБ та інших органів, яких звинувачують у "втраченому союзі" з Угорщиною. У них також звучать погрози й негативні висловлювання щодо ситуації в Європі після цієї поразки.

Зокрема, проросійський політик Олег Царьов, який після втечі в Росію висловлює свої думки щодо ситуації в Угорщині, хвилюється про майбутнє угорських атомних електростанцій, для фінансування яких Росія взяла на себе зобов’язання. Він стверджує, що поразка Орбана може призвести до зміни ставлення до таких проектів.

Пропагандист Кирило Поздняков також коментує ситуацію, вказуючи на те, що Росія втрачає важливого партнера всередині ЄС. Він припускає, що нова влада Угорщини буде більш проукраїнською, що означає збільшення підтримки Києва з боку Європи, а також можливе розблокування кредиту ЄС для України. Це викликає ще більше занепокоєння серед росіян, які побоюються, що це призведе до збільшення військової допомоги Україні, а також до нових санкцій для Росії.

Асад пообіцяв віддати зайву тумбочку, а Янукович місце на своєму ліжечку Знову ніж у спину великому політику Щось із друзями відбувається дивне, то викрадуть когось, то вибори пр**бут, то ніж у спину Нам **зда. Орбан усі бабки для України блокував. Тепер все йтиме в повному обсязі, а значить восени готуйте кирзачі (військові чоботи, — ред.), — пишуть у Росії.

