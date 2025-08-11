Произошло жестокое унижение Москвы: что сделал Трамп

Рубрики
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев с участием президента США Дональда Трампа подписали право на мирные отношения между их странами. Это мирное соглашение стало жестким унижением Москвы, считает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
9 августа в Белом доме произошло историческое событие, когда лидеры Армении и Азербайджана заключили мирное соглашение. По словам Андрея Коваленко, Россия претендовала на доминирование в решении геополитических вопросов между странами бывшего СССР, однако мирный договор был заключен без участия Кремля.
Руководитель ЦПД отмечает, что конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Карабаха возник еще во времена СССР, однако ни Советский Союз, ни Россия не могли реально урегулировать ситуацию, повлекшую военные действия.
