Произошло жестокое унижение Москвы: что сделал Трамп

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев с участием президента США Дональда Трампа подписали право на мирные отношения между их странами. Это мирное соглашение стало жестким унижением Москвы, считает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

9 августа в Белом доме произошло историческое событие, когда лидеры Армении и Азербайджана заключили мирное соглашение. По словам Андрея Коваленко, Россия претендовала на доминирование в решении геополитических вопросов между странами бывшего СССР, однако мирный договор был заключен без участия Кремля.

"Мирное соглашение Азербайджана и Армении при посредничестве Трампа — это жесткое унижение москвы, претендовавшее всегда на доминирование в постсоветском пространстве", — указывает Коваленко.

Руководитель ЦПД отмечает, что конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Карабаха возник еще во времена СССР, однако ни Советский Союз, ни Россия не могли реально урегулировать ситуацию, повлекшую военные действия.

"Хотя обострение в Карабахе началось еще в 1987 году и дошло до войн. Советская власть, не удержавшая ситуацию и затем россияне в качестве посредников ничего не достигала", — добавляет Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России угрожают, что после встречи Трампа и Путина могут начать новую "СВО". Российский пропагандист Владимир Соловьев и генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев прямо говорят, что новая война России может произойти против Азербайджана.

Также "Комментарии" писали, что Азербайджан пригрозил России оружием после удара по Украине.