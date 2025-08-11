logo

BTC/USD

120145

ETH/USD

4280.04

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Произошло жестокое унижение Москвы: что сделал Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Произошло жестокое унижение Москвы: что сделал Трамп

Россия теряет статус геополитической силы, которая может завершать войны.

11 августа 2025, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев с участием президента США Дональда Трампа подписали право на мирные отношения между их странами. Это мирное соглашение стало жестким унижением Москвы, считает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Произошло жестокое унижение Москвы: что сделал Трамп

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

9 августа в Белом доме произошло историческое событие, когда лидеры Армении и Азербайджана заключили мирное соглашение. По словам Андрея Коваленко, Россия претендовала на доминирование в решении геополитических вопросов между странами бывшего СССР, однако мирный договор был заключен без участия Кремля.

"Мирное соглашение Азербайджана и Армении при посредничестве Трампа — это жесткое унижение москвы, претендовавшее всегда на доминирование в постсоветском пространстве", — указывает Коваленко.

Руководитель ЦПД отмечает, что конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Карабаха возник еще во времена СССР, однако ни Советский Союз, ни Россия не могли реально урегулировать ситуацию, повлекшую военные действия.

"Хотя обострение в Карабахе началось еще в 1987 году и дошло до войн. Советская власть, не удержавшая ситуацию и затем россияне в качестве посредников ничего не достигала", — добавляет Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России угрожают, что после встречи Трампа и Путина могут начать новую "СВО". Российский пропагандист Владимир Соловьев и генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев прямо говорят, что новая война России может произойти против Азербайджана.

Также "Комментарии" писали, что Азербайджан пригрозил России оружием после удара по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/9620
Теги:

Новости

Все новости