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Пророссийские сепаратисты в Карабахе заблокировали международный гуманитарный маршрут

Путин стремится заморозить армяно-азербайджанский конфликт по сценарию Донбасса, Южной Осетии и Приднестровья

сегодня, 18:28
Автор:
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Лиля Воробьева
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 После заявления ЕС об открытии дополнительной дороги для доставки в армянский анклав азербайджанского Карабаха гуманитарных грузов представители сепаратистской группировки перекрыли главный путь сообщения в регионе – Лачинскую дорогу. Таким образом, РФ заставляет армян Карабаха отказаться от еды и гуманитарной Цензоре.

Пророссийские сепаратисты в Карабахе заблокировали международный гуманитарный маршрут

Гуманитарный маршрут заблокировали пророссийские сепаратисты в Карабахе (фото из открытых источников)

Таким образом, Путин стремится заморозить армяно-азербайджанский конфликт по сценарию Донбасса, Южной Осетии и Приднестровья и сохранить военное присутствие на Южном Кавказе и в Восточной Европе.


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Медиаторы в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном ЕС и США выступают за мирное соглашение на Южном Кавказе, ведь это лишит Путина позиций на этой территории и будет способствовать окончательной переориентации Еревана на Запад.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении Баку наладить через азербайджанский г. Агдам поставки гумдопомощи армянскому анклаву Карабаху.

После восстановления азербайджанского суверенитета над Карабахом 2 года назад связь армянского анклава с Арменией осуществляется по Лачинской дороге, контролируемой российским военным контингентом. Эта магистраль ведет к админцентру анклава – г. Ханкенди (на армянском Степанакерте).

В ответ на заявление Мишеля о готовности Азербайджана открыть дополнительный маршрут, представители пророссийского движения "Фронт безопасности и развития Арцаха" 18 июля перекрыли дорогу через Агдам в Ханкенди бетонными блоками. И утверждают, что в анклаве царит "голод и гуманитарная катастрофа". Хотя заявления о "голоде" в анклаве опровергло расследование нардепа Владимира Крейденко. Он с легкостью заказывал для корпоративов мясо, рыбу, сыр, десерты в г. Ханкенди.

Упомянутый "Фронт безопасности и развития Арцаха" создал эмиссар Путина Рубен Варданян. Он внесен в украинскую базу соучастников российской агрессии – "Миротворца" по инициативе СБУ.

По трехстороннему заявлению глав РФ, Азербайджана и Армении в мае 2020 года, если в мае 2025-го ни одна из сторон не потребует выведения войск РФ из Карабаха, то срок их пребывания продлится еще на 5 лет.

В отличие от Москвы, ЕС заинтересован в мире на Кавказе. Поскольку через региональные транспортные маршруты, особенно Зангезурский коридор, Евросоюз получит прямой транзит в Китай в обход РФ. Это также позволит Азербайджану стать энергетическим партнером ЕС и компенсировать Европе потерю российского ископаемого топлива.



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Источник: https://censor.net/ua/blogs/3433147/golod_abo_pdstupi_putna_rf_zmusila_vrmen_karabaha_vdmovitisya_vd_j_ta_gumantarno_dopomogi
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