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Лиля Воробьева
После заявления ЕС об открытии
дополнительной дороги для доставки в армянский анклав азербайджанского Карабаха
гуманитарных грузов представители сепаратистской группировки перекрыли главный
путь сообщения в регионе – Лачинскую дорогу. Таким
образом, РФ заставляет армян Карабаха отказаться от еды и гуманитарной Цензоре.
Гуманитарный маршрут заблокировали пророссийские сепаратисты в Карабахе (фото из открытых источников)
Таким образом, Путин стремится заморозить армяно-азербайджанский
конфликт по сценарию Донбасса, Южной Осетии и Приднестровья и сохранить военное
присутствие на Южном Кавказе и в Восточной Европе.
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Медиаторы в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном ЕС и
США выступают за мирное соглашение на Южном Кавказе, ведь это лишит Путина
позиций на этой территории и будет способствовать окончательной переориентации
Еревана на Запад.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении Баку наладить через
азербайджанский г. Агдам поставки гумдопомощи армянскому анклаву Карабаху.
После восстановления азербайджанского суверенитета над Карабахом 2
года назад связь армянского анклава с Арменией осуществляется по Лачинской
дороге, контролируемой российским военным контингентом. Эта магистраль ведет к
админцентру анклава – г. Ханкенди (на армянском Степанакерте).
В ответ на заявление Мишеля о готовности Азербайджана открыть
дополнительный маршрут, представители пророссийского движения "Фронт
безопасности и развития Арцаха" 18 июля перекрыли дорогу через Агдам в Ханкенди
бетонными блоками. И утверждают, что в анклаве царит "голод и гуманитарная
катастрофа". Хотя заявления о "голоде" в анклаве опровергло расследование
нардепа Владимира Крейденко. Он с легкостью заказывал для корпоративов мясо,
рыбу, сыр, десерты в г. Ханкенди.
Упомянутый "Фронт безопасности и развития Арцаха" создал
эмиссар Путина Рубен Варданян. Он внесен в украинскую базу соучастников
российской агрессии – "Миротворца" по инициативе СБУ.
По трехстороннему заявлению глав РФ, Азербайджана и Армении в мае 2020
года, если в мае 2025-го ни одна из сторон не потребует выведения войск РФ из
Карабаха, то срок их пребывания продлится еще на 5 лет.
В отличие от Москвы, ЕС заинтересован в мире на Кавказе. Поскольку
через региональные транспортные маршруты, особенно Зангезурский коридор,
Евросоюз получит прямой транзит в Китай в обход РФ. Это также позволит
Азербайджану стать энергетическим партнером ЕС и компенсировать Европе потерю
российского ископаемого топлива.
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