Просто шок: стало известно, какого гостя ждет РФ на саммите БРИКС в Казани

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Ткачик Олеся
Россия ждет, что саммит БРИКС в Казани посетит и примет в нем участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В частности, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Антониу Гутерриш
По его словам, для Гутерриша это будет "интересное общение по существу" с заметно набирающим авторитет полюсом силы в международных отношениях.
Кроме того, Вершинин заявил, что в Москве считают неприемлемым расширение центрального органа всемирной организации за счет стран НАТО и ЕС.
По его словам, сегодняшняя дискуссия развивается вокруг того, кто может войти в СБ ООН, на каких условиях и в каком качестве. По мнению Вершинина, Совету безопасности нужно такое реформирование, которое бы учитывало интересы большинства стран.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в период с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС — межгосударственного объединения, включающего РФ, Бразилию, Индию, а также КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Известно, что на этом саммите собираются обсудить так называемый китайско-бразильский план урегулирования войны в Украине.
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