Просто шок: стало известно, какого гостя ждет РФ на саммите БРИКС в Казани

Россия ждет, что саммит БРИКС в Казани посетит и примет в нем участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В частности, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Антониу Гутерриш

"Идем к очень большому событию — саммиту в Казани. Это, действительно, будет событие года с точки зрения его значимости, политического резонанса и принимаемых решений. Приглашен генеральный секретарь ООН, которого ждут в Казани", — сказал Вершинин.

По его словам, для Гутерриша это будет "интересное общение по существу" с заметно набирающим авторитет полюсом силы в международных отношениях.

Кроме того, Вершинин заявил, что в Москве считают неприемлемым расширение центрального органа всемирной организации за счет стран НАТО и ЕС.

"Очень важно достижение консенсуса, максимально широкого согласия стран в том, что касается реформирования Совета Безопасности ООН. Слишком много стоит на кону. Тут ошибок быть не должно", — отметил российский дипломат.

По его словам, сегодняшняя дискуссия развивается вокруг того, кто может войти в СБ ООН, на каких условиях и в каком качестве. По мнению Вершинина, Совету безопасности нужно такое реформирование, которое бы учитывало интересы большинства стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в период с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС — межгосударственного объединения, включающего РФ, Бразилию, Индию, а также КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Известно, что на этом саммите собираются обсудить так называемый китайско-бразильский план урегулирования войны в Украине.



