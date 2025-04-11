Прямые переговоры Украины и России: МИД РФ назвали главное условие

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Slava Kot
Представитель МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия якобы готова к прямым переговорам с Украиной для окончании войны. Однако, по словам российского дипломата, основой предложений должны быть "современные реалии".
Алексей Полищук. Фото из открытых источников
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук выдвинул главное условие России по поводу прямых переговоров с Украиной. По его словам, Москва якобы готова к диалогу, однако он должен быть основан на видении ситуации с точки зрения Кремля.
Несмотря на заявления российского дипломата о готовности к переговорам, Полищук начал критиковать Украину, которая, по его словам, якобы не идет на переговоры.
Отметим, что, несмотря на заявления Полищука, Украина без условий согласилась на временное перемирие, которое предложили США в начале марта, если его поддержит РФ. Однако в Кремле постоянно выдвигали новые условия для Вашингтона и продолжали атаки по Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал "красные линии" для Украины на переговорах с Россией.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский высказался о прямых переговорах с Путиным.
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