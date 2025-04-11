Прямые переговоры Украины и России: МИД РФ назвали главное условие

Представитель МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия якобы готова к прямым переговорам с Украиной для окончании войны. Однако, по словам российского дипломата, основой предложений должны быть "современные реалии".

Алексей Полищук. Фото из открытых источников

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук выдвинул главное условие России по поводу прямых переговоров с Украиной. По его словам, Москва якобы готова к диалогу, однако он должен быть основан на видении ситуации с точки зрения Кремля.

"Российская сторона открыта для обсуждения серьезных и реалистических предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира", — сказал Полищук.

Несмотря на заявления российского дипломата о готовности к переговорам, Полищук начал критиковать Украину, которая, по его словам, якобы не идет на переговоры.

"Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля по середину апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрещении на ведение переговоров с российским руководством, действующий до сих пор", — сказал представитель МИД РФ.

Отметим, что, несмотря на заявления Полищука, Украина без условий согласилась на временное перемирие, которое предложили США в начале марта, если его поддержит РФ. Однако в Кремле постоянно выдвигали новые условия для Вашингтона и продолжали атаки по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал "красные линии" для Украины на переговорах с Россией.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский высказался о прямых переговорах с Путиным.