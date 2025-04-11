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Прямые переговоры Украины и России: МИД РФ назвали главное условие

В России заявили, что ожидают "серьезных и реалистичных предложений" от Украины по поводу переговоров.

сегодня, 11:47
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Автор:
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Slava Kot

Представитель МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия якобы готова к прямым переговорам с Украиной для окончании войны. Однако, по словам российского дипломата, основой предложений должны быть "современные реалии".

Прямые переговоры Украины и России: МИД РФ назвали главное условие

Алексей Полищук. Фото из открытых источников

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук выдвинул главное условие России по поводу прямых переговоров с Украиной. По его словам, Москва якобы готова к диалогу, однако он должен быть основан на видении ситуации с точки зрения Кремля.

"Российская сторона открыта для обсуждения серьезных и реалистических предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира", — сказал Полищук.

Несмотря на заявления российского дипломата о готовности к переговорам, Полищук начал критиковать Украину, которая, по его словам, якобы не идет на переговоры.

"Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля по середину апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрещении на ведение переговоров с российским руководством, действующий до сих пор", — сказал представитель МИД РФ.

Отметим, что, несмотря на заявления Полищука, Украина без условий согласилась на временное перемирие, которое предложили США в начале марта, если его поддержит РФ. Однако в Кремле постоянно выдвигали новые условия для Вашингтона и продолжали атаки по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал "красные линии" для Украины на переговорах с Россией.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский высказался о прямых переговорах с Путиным.



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Источник: https://ria.ru/20250411/peregovory-2010624055.html
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