Заявления президента США Дональда Трампа продолжают вызывать противоречивые реакции, а его позиция по отношению к России и санкциям порождает новые вопросы. Как отметил политолог Олег Лисный, постоянное изменение риторики Трампа играет на руку Кремлю.

Владимир Путин

По его словам, высказывания Трампа иногда выглядят непоследовательными. Как утверждает эксперт, иногда создается впечатление, что президент США сам не может определиться со своей позицией. Например, на прошлой неделе он говорил о невозможности быстрого достижения мира, а теперь утверждает, что стороны близки к мирному соглашению. Такое колебание с одного полюса на другой на руку диктатору Владимиру Путину, поскольку создает информационный хаос, убежден политолог.

Он напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о возможности введения санкций против России, однако никаких конкретных действий не последовало. По мнению Лисного, американский президент демонстрирует лишь риторическую жесткость, не подкрепленную реальными шагами.

"Трамп говорит: я могу ввести санкции. Так введи и посмотрим, как это повлияет на мирные инициативы Путина. Ведь когда мы не нравились Трампу, он не рассказывал о том, что может прекратить давать нам оружие и разведданные. Я не помню такого момента, все произошло моментально. А тут он наблюдает. Наверное, плохо видно, когда тебя водят за нос", — отметил Лисный.

По его мнению, такая неопределенность играет на руку Кремлю, поскольку Путину комфортно действовать в условиях информационной путаницы. Российский лидер продолжает демонстрировать силу, организуя парады и военные мероприятия, одновременно угрожая новыми кампаниями вместе с Китаем.

"Путину комфортно, потому что его пугают словами. Он убивает конкретных людей конкретным оружием, он проводит конкретные парады, и 9 мая он покажет, что не разорвал связи с Китаем, что они вместе будут не только проводить парады, но и планировать будущие военные кампании. Что еще нужно Трампу, чтобы возмутиться и убедить себя быть жестким?" — отметил политолог.

Лисный подчеркивает, что США следует признать свои ошибки на международном уровне и пересмотреть подход к российской политике.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин в отчаянии и готовит что-то страшное.



