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Путин анонсировал разговор с Трампом сегодня вечером: будут обсуждать очень странную тему

Кремль устроил странную сценку с участием Путина

3 июля 2025, 17:37
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры как с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во время выступления на предпринимательском форуме заявил сам президент России.

Путин анонсировал разговор с Трампом сегодня вечером: будут обсуждать очень странную тему

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщают государственные российские медиа, во время мероприятия прошла сценка с участием представительницы косметической компании, которая обратилась к Путину с просьбой помочь с выходом ее продукции на международные рынки. В ответ глава Кремля неожиданно заявил, что планирует обсудить этот вопрос с Трампом в течение дня.

"Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", — заявил Путин.

В свою очередь президент США Дональд Трамп также подтвердил, что в его расписании предусмотрен разговор с Путиным.

"В 10:00 утра буду говорить с президентом России Путиным", — написал Трамп на своей странице в соцсети.

Отметим, что 10:00 по местному времени в Вашингтоне отвечает 17:00 по Киеву.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне заплатят за прихоти Путина . Один из любимых нарративов Кремля обернулся против граждан России. Российская пропаганда годами рассказывала о "замерзающей Европе" из-за "непосильных тарифов". Однако российские власти сами вынуждены упражняться в словесной эквилибристике, чтобы объяснить значительный рост тарифов для граждан РФ, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Сообщается, что с 1 июля в России произошло повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем повысили стоимость на 12%, а в некоторых регионах рост превысил 25%. Провальная политика Кремля отразилась и на жителях временно оккупированных территорий. Там стоимость некоторых услуг выросла на 31%. В Госдуме РФ такое решение объясняют “износом инфраструктуры советских времен”, которую нужно обновлять, в том числе и на средства населения.



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