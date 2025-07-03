Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры как с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во время выступления на предпринимательском форуме заявил сам президент России.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщают государственные российские медиа, во время мероприятия прошла сценка с участием представительницы косметической компании, которая обратилась к Путину с просьбой помочь с выходом ее продукции на международные рынки. В ответ глава Кремля неожиданно заявил, что планирует обсудить этот вопрос с Трампом в течение дня.

"Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", — заявил Путин.

В свою очередь президент США Дональд Трамп также подтвердил, что в его расписании предусмотрен разговор с Путиным.

"В 10:00 утра буду говорить с президентом России Путиным", — написал Трамп на своей странице в соцсети.

Отметим, что 10:00 по местному времени в Вашингтоне отвечает 17:00 по Киеву.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне заплатят за прихоти Путина . Один из любимых нарративов Кремля обернулся против граждан России. Российская пропаганда годами рассказывала о "замерзающей Европе" из-за "непосильных тарифов". Однако российские власти сами вынуждены упражняться в словесной эквилибристике, чтобы объяснить значительный рост тарифов для граждан РФ, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Сообщается, что с 1 июля в России произошло повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем повысили стоимость на 12%, а в некоторых регионах рост превысил 25%. Провальная политика Кремля отразилась и на жителях временно оккупированных территорий. Там стоимость некоторых услуг выросла на 31%. В Госдуме РФ такое решение объясняют “износом инфраструктуры советских времен”, которую нужно обновлять, в том числе и на средства населения.

