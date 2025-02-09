Путин близок к достижению целей «СВО» и не откажется от территорий: детали стратегии РФ

По мнению экспертов, при всех усилиях Дональда Трампа убедить Владимира Путина, кремлевский диктатор вряд ли согласится на мирные переговоры, сообщает AP . Москва не намерена отказываться от территорий, которые считает своими, а давление или угрозы со стороны США, вероятно, не повлияют на Кремль, ведь Путин, якобы, близок к достижению своих целей.

Владимир Путин

Хотя, как говорится в материале, Трамп часто отмечает свое мастерство в переговорах, впрочем аналитики считают, что Путин не уступит свои претензии на украинские территории. Более того, он стремится ослабить Запад, расшатать его альянсы и систему безопасности, заставляя Киев придерживаться политики нейтралитета.

Скептически оценивает вероятность результативных переговоров и бывший посол Великобритании в России Лори Бристоу. Он отмечает, что взаимодействие между странами не означает полноценных переговоров.

"Российская стратегия проста: что мое — то мое, а что ваше — предмет обсуждения", — отметил дипломат.

При этом экс-дипломат Борис Бондарев, ушедший с российской миссии в Женеве после начала вторжения в Украину, отмечает, что Путин ожидает, что Трамп потеряет интерес к вопросу или переключится на другую проблему. По его мнению, Кремль воспринимает переговоры только как способ получить желаемое, и Запад до сих пор не до конца понимает эту тактику.

"Это означает, что Путни, скорее всего, будет рад любой встрече с Трампом, поскольку она продвигает Россию как глобальную силу и хорошо играет на внутреннем рынке, но мало что предложит вместо этого", — заключает издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сообщил о своем разговоре с Путиным.



