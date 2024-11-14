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Путин боится: оппозиция в РФ заявляет, что Кремль готовятся к принудительной мобилизации

Путин до последнего откладывает объявление мобилизации из-за негативного политического эффекта

14 ноября 2024, 19:10
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Лиля Воробьева

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации, чтобы продолжить наступательные операции на востоке Украины. По словам Гудкова, Россия сталкивается со значительным сокращением численности войск, что вынуждает Путина рассматривать мобилизацию как способ пополнить свои вооруженные силы. Об этом пишет 24 канал.

Путин боится: оппозиция в РФ заявляет, что Кремль готовятся к принудительной мобилизации

Мобилизация в России (фото из открытых источников)

Политик отметил, что запрет на выезд за границу для мужчин призывного возраста и распоряжение военкоматам сформировать списки призывников свидетельствуют о подготовке к возможным мобилизационным мерам. Гудков также предположил, что принудительная мобилизация может начаться уже в ноябре 2024 года, когда вступит в силу закон об электронных повестках.

По его мнению, хотя Кремль пытается отсрочить это решение, вероятность мобилизации остается высокой из-за неотложной потребности России в военных ресурсах для продолжения боевых действий.

"Есть большая вероятность, что она все же будет внедрена в ноябре 2024 года, ведь именно тогда вступит в силу закон об электронных повестках", — предположил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России заявили о том, когда завершат "СВО" . Как заявил глава Государственной думы страны-агрессора РФ по обороне Юрий Швиткин, руководство Кремля не ставит сроки окончания так называемой "специальной военной операции" в Украине. По его словам, у российских властей нет иллюзий относительно того, что западные страны якобы сокращают объемы военной помощи Киеву. Более того, заявил российский депутат, Москва якобы располагает информацией о том, что сейчас в зоне конфликта под видом иностранных наемников находятся солдаты регулярных армий некоторых стран — членов НАТО.



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Источник: https://24tv.ua/primusova-mobilizatsiya-rosiyi-putin-mozhe-navazhitis-tse-vzhe_n2686022
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