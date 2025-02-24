Кремлевский диктатор Владимир Путин никогда не побеждал на настоящих демократических выборах, потому боится президента Украины Владимира Зеленского и пытается дискредитировать его легитимность. Об этом говорится в заявлении чешского МИДа к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Владимир Путин

В частности, во внешнеполитическом ведомстве Чехии напомнили, что ровно три года назад российская армия начала масштабное наступление, стремясь ликвидировать законно избранного президента Украины и свергнуть демократическое правительство. Кроме того, целью Кремля было уничтожение наибольшего количества украинцев, подрыв государственного строя и использование Украины в качестве плацдарма для дальнейшей агрессии.

Чешские дипломаты подчеркнули, что война России против Украины продолжается с 2014 года и остается постоянной угрозой не только Киеву, но и всему свободному миру. В то же время, Чехия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Крым и части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые незаконно оккупированы российской армией, будут продолжать считаться неделимыми частями Украины. Любые будущие соглашения должны отражать этот неоспоримый факт", — подчеркнули в чешском МИД.

В Праге также заявили, что Украина должна получить справедливый и продолжительный мир, основанный на принципах Устава ООН. Чехия продолжит поддерживать Киев и оказывать необходимую помощь для защиты от российской агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США призывают отозвать подготовленную Украиной и ЕС резолюцию ООН, осуждающую российскую агрессию, и предлагают альтернативный вариант, ставящий действия Киева и Москвы на один уровень. Эта инициатива вызвала сопротивление европейским партнерам.



