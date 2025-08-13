Путин боится умереть: что обнаружили вблизи резиденции диктатора на Валдае

Спутниковые снимки показали резкое усиление противовоздушной обороны вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области. Если еще год назад там было всего два комплекса, то сейчас обнаружено по меньшей мере 12 систем ПВО, большинство из которых зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

12 августа осинт-аналитик под ником jembobineuse обратил внимание на спутниковые снимки "Яндекс.Карт", где были замечены новые позиции систем ПВО на Валдае. Впоследствии журналист "Радио Свобода" Марк Крутов проверил эти данные и создал интерактивную карту, на которой отмечены все обнаруженные комплексы.

Начиная с начала 2023 года, количество систем ПВО возле президентской резиденции Путина постоянно растет. Первый "Панцирь-С1" был зафиксирован в январе прошлого года после публикации фотографий местными жителями. В июле 2024 сообщили уже о двух установках. По состоянию на август 2025 их стало 12.

Размещение ПВО в резиденции Путина на Валдае

Власти России не комментируют причины такого усиления, но эксперты связывают это с активизацией украинских беспилотных атак на российскую территорию, в частности, в Москве и приграничных областях. Хотя Валдай расположен в нескольких сотнях километров от линии фронта, Путин там регулярно проводит совещания и принимает близкое окружение. Как отмечает "Радио Свобода", теперь вокруг резиденции Путина размещено всего в пять раз меньше систем ПВО, чем в Москве и Подмосковье.

"Панцирь-С1" – это российский зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия, способный перехватывать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники. Использование таких систем вокруг резиденции Путина свидетельствует об опасениях Кремля относительно возможных атак с воздуха даже в отдаленных от фронта регионах. Таким образом, Путин боится быть убитым украинскими дронами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор боится смерти, а его охранников вооружили антидроновыми ружьями.

Также "Комментарии" писали, что конспирологическая теория назвала год смерти Путина.