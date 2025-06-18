Путин боится вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном: что задумал диктатор

Россия не предоставила и не планирует оказывать Ирану помощь в противостоянии с Израилем, несмотря на тесное сотрудничество между странами в прошлом. Об этом говорится в материалах The New York Times и Bloomberg.

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Аналитики NYT напоминают, что Тегеран передавал Москве дроны-камикадзе "Шахед" в первый год полномасштабной войны против Украины, а также помог со строительством завода по их производству. В январе 2025 г. стороны заключили договор о стратегическом партнерстве. Но сейчас Кремль фактически оставил союзника без поддержки.

Это, по оценкам экспертов, свидетельствует о понижении влияния Москвы на Ближнем Востоке. Российское руководство отдает себе отчет, что не имеет реальных рычагов влияния на ситуацию и не способно выступать эффективным посредником, указывает Bloomberg.

Причины такого дистанцирования очевидны: Россия углубленно вовлечена в войну против Украины, что истощает ресурсы и ограничивает внешнеполитические амбиции. Как отмечает один из источников, даже минимальная военная помощь Ирана маловероятна на фоне высоких потребностей российской армии.

Кроме того, поддержка Ирана могла бы нанести ущерб отношениям РФ со странами Персидского залива — ОАЭ и Саудовской Аравией, которые выступают против усиления иранского влияния. Также существуют опасения по поводу вероятного получения Тегераном ядерного оружия, что Кремль пытается избежать.

Аналитики указывают, что воздержание от активных действий может быть даже выгодным для России. Вооруженное противостояние между Ираном и Израилем влечет за собой рост цен на нефть, что усиливает экономику РФ в условиях западных санкций. В то же время, Москва стремится не испортить отношения с потенциальным будущим президентом США Дональдом Трампом.

Несмотря на официальные заявления о поддержке Тегерана, реальная помощь России остается отсутствующей.

Как уже писали "Комментарии", Украина и страны Европы могут истощить ресурсы России и лишить ее способности вести войну уже к концу 2025 года, даже без активной поддержки Соединенных Штатов, считает политический и экономический аналитик Тарас Загородний.