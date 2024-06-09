Путин боится за свою жизнь: российский диктатор хотел скрыть важную деталь

После начала полномасштабной войны в Кремле повысили уровень охраны российского диктатора Владимира Путина. Однако из-за недавних нападений на политиков в Европе и Азии российские спецслужбы ужесточили меры безопасности до беспрецедентного уровня.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

После попытки застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо спикер Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что усиливать охрану не нужно. По его словам, меры безопасности у России на стандартном уровне и спецслужбы делают все необходимое для безопасности Путина.

Но, как сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на российских чиновников, спецслужбы РФ ужесточили меры безопасности до самого высокого уровня.

"Кремль очень серьезно относится к безопасности Владимира Путина. Его охраняет целая армия видимых и невидимых телохранителей", — рассказал российский чиновник.

Другой же добавляет, что российский диктатор, по меньшей мере, с 2023 года на открытых публичных мероприятиях появляется только в бронежилете. Военные эксперты также указывают, что по скованным движениям Путина было заметно, что он был в бронежилете, в том числе и 9 мая на параде в Москве.

Кроме того, спецслужбы контролируют практически все аспекты жизни Путина, даже проверяют всю его еду на яд с помощью портативной лаборатории, а личные повара российского диктатора должны есть собственноручно приготовленные блюда. В путешествиях еду для Путина везут с собой, но даже тогда с главой Кремля ездит специальная группа офицеров, которая проверяет блюда, прежде чем они попадут на стол к Путину.

По словам чиновников, такой высокий уровень охраны усилился после полномасштабного вторжения России в Украину, а также после убийства премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году и попытки убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден отреагировал на угрозы Путина по поводу поставок западного вооружения в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Путин рассказал о письме в Байден, где как бы предложил "условия" окончания войны в Украине.