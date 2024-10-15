Путин божился, что не нападет на Украину и говорил о спорных территориях в РФ (ВИДЕО)

Журналист Денис Казанский опубликовал старое видео, когда Владимир Путин возглавлял российское правительство. Именно тогда он на камеры заявлял, что Россия уже давно не является империей и что она не собирается забирать у Украины ни Крым, ни другие территории.

Владимир Путин

"Мы не хотим забирать Крым – это абсолютный бред. Если мы начнем у кого-то что-то забирать, то обязательно у нас тоже что-то заберут. Мы начнем такой передел на просторах бывшего Советского Союза, от которого никогда не сможем оправиться. У нас на территории Российской Федерации есть 400 спорных территорий", – сказал Путин.

Комментируя это видео, Казанский отметил, что, в принципе, становится понятно, откуда берется конспирология, что настоящий Путин умер и вместо него двойник.

"Действительно сложно поверить, что человек на видео, и то существо, которое сейчас во главе России – это одно и то же лицо", — отметил журналист.

Он обратил внимание, что на видео Путин не просто отвирается каким-то односложным ответом типа "Мы не нападем", а убедительно объясняет, почему делать этого ни в коем случае нельзя. При этом, добавляет журналист, он даже приводит рациональные аргументы, за которые сейчас в России бросают в тюрьму. Примечательно, что он действительно верил в то, что говорил. Теперь это совсем другой человек, отмечает Казанский.

"В конспирологию о двойниках я не верю, а вот в том, что Путин просто поехал головой – у меня нет сомнений. И по этой причине переговоры с Путиным не имеют никакого смысла. С ним нет смысла договариваться не потому, что украинцы не хотят мира. А просто потому, что с Путиным невозможно договориться. Перед нами наглядное подтверждение того, что ни слова Путина вообще ничего не стоят. Сегодня он будет также убедительно доказывать одно, а завтра снова перечеркнет любые договоренности и откажется от всего сказанного и подписанного ранее", — считает Казанский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас Путин отчаянно ищет возможности для продолжения войны против Украины.



