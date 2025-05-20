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Путин бросил кость Трампу: принял ли ее президент США

Трамп получил от Путина предложение, которое улучшит его рейтинги США.

сегодня, 08:41
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Автор:
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Slava Kot

Разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным принес больше преимуществ последнему. После него Россия вместо изоляции получила хорошие отношения с США, считает доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

Путин бросил кость Трампу: принял ли ее президент США

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Александр Шульга в комментариях телеканалу "Эспрессо" проанализировал разговор Путина и Трампа. По его словам, российская пропаганда активно распространяет заявления Путина, Ушакова и Пескова по поводу деталей переговоров между лидерами США и РФ.

"Российская пропаганда сейчас цитирует Ушакова и разбирает его на цитаты. Ушаков подчеркнул, что у Путина и Трампа очень хорошие личные отношения, и Трамп действительно этому не отрицает", — говорит Шульга.

Шульга считает, что Путин переиграл Трампа, предложив ему провести обмен заключенными. Такая ситуация позволит Трампу показать достижения с Путиным американской аудитории.

"Путин бросил довольно важную кость по обмену заключенными между США и Россией по формуле "9 на 9". Это очень важно, и Трамп это будет использовать для своих внутренних политических задач. А самое главное — это то, что у России и США хорошие отношения, и они вместе с Китаем на троих будут решать, какими будут международные отношения. И Путин не в изоляции, а игрок на уровне Трампа и Си Цзиньпина", — отметил Шульга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в чем проблема переговоров Трампа и Путина. Какие последствия могут ожидать Украины.

Также "Комментарии" писали, что вице-президент Вэнс назвал шаг США, если Россия не пойдет на переговоры.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
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