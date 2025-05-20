Путин бросил кость Трампу: принял ли ее президент США

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Slava Kot
Разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным принес больше преимуществ последнему. После него Россия вместо изоляции получила хорошие отношения с США, считает доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Александр Шульга в комментариях телеканалу "Эспрессо" проанализировал разговор Путина и Трампа. По его словам, российская пропаганда активно распространяет заявления Путина, Ушакова и Пескова по поводу деталей переговоров между лидерами США и РФ.
Шульга считает, что Путин переиграл Трампа, предложив ему провести обмен заключенными. Такая ситуация позволит Трампу показать достижения с Путиным американской аудитории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в чем проблема переговоров Трампа и Путина. Какие последствия могут ожидать Украины.
Также "Комментарии" писали, что вице-президент Вэнс назвал шаг США, если Россия не пойдет на переговоры.
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