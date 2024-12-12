Путин будет бежать на переговоры голышом, если выполнят одно его условие

На Западе считают, что договоренность о прекращении огня между Украиной и Россией может оказаться тяжелым испытанием для диктатора Владимира Путина, особенно после падения режима Башара Асада в Сирии. Однако российскому лидеру придется идти на уступки, если хочет избежать полной зависимости от Китая и хотя бы частично нормализовать отношения с Западом, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан.

Владимир Путин

Более того, по его мнению, Кремль активно ищет возможности для переговоров. Как сообщает Центр противодействия дезинформации, российские власти уже готовят граждан к завершению войны.

По словам Свитана, главной целью Путина является подписание любого документа, позволяющего заморозить конфликт и закрепить оккупированные территории за Россией. Недавно глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что "специальная военная операция" почти достигла своих целей.

"Он голышом побежит на любые переговоры, которые оставят ему захваченные украинские территории. Даже не важно, на какое время", — отметил Свитан.

По его мнению, Кремль сталкивается с двумя основными проблемами – недостаточностью ресурсов для ведения наступательных операций и серьезным экономическим спадом. Падение режима Асада и обострение ситуации в Сирии лишь усугубили эти трудности.

"Сирийская ситуация ясно показала, что Путин и Россия в нынешнем режиме не переживут 2025 год. Поэтому переговоры – это не проблема, а мечта Путина", – отметил Свитан.

Он также добавил, что иностранные СМИ, представляющие переговоры с Украиной как "проблему для Путина", могут способствовать распространению кремлевских нарративов. Таким образом они пытаются убедить украинское и европейское общество, что договоренности якобы будут означать победу Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам Ермака, Трамп стремится остановить войну в Украине на принципах справедливого мира.



