Путин будет бежать на переговоры голышом, если выполнят одно его условие

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
На Западе считают, что договоренность о прекращении огня между Украиной и Россией может оказаться тяжелым испытанием для диктатора Владимира Путина, особенно после падения режима Башара Асада в Сирии. Однако российскому лидеру придется идти на уступки, если хочет избежать полной зависимости от Китая и хотя бы частично нормализовать отношения с Западом, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан.
Владимир Путин
Более того, по его мнению, Кремль активно ищет возможности для переговоров. Как сообщает Центр противодействия дезинформации, российские власти уже готовят граждан к завершению войны.
По словам Свитана, главной целью Путина является подписание любого документа, позволяющего заморозить конфликт и закрепить оккупированные территории за Россией. Недавно глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что "специальная военная операция" почти достигла своих целей.
По его мнению, Кремль сталкивается с двумя основными проблемами – недостаточностью ресурсов для ведения наступательных операций и серьезным экономическим спадом. Падение режима Асада и обострение ситуации в Сирии лишь усугубили эти трудности.
Он также добавил, что иностранные СМИ, представляющие переговоры с Украиной как "проблему для Путина", могут способствовать распространению кремлевских нарративов. Таким образом они пытаются убедить украинское и европейское общество, что договоренности якобы будут означать победу Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам Ермака, Трамп стремится остановить войну в Украине на принципах справедливого мира.
Новости