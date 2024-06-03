Путин будет воевать, пока не умрет: какой сценарий завершения войны для Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не довольствуется хорошим сценарием завершения войны, поэтому будет воевать, пока будет жить. Об этом в интервью "Главреду" заявила системный аналитик Наталья Глоба.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как она утверждает, даже когда хозяин Кремля истребит всю Украину и подойдет к западным рубежам, его проблемы станут больше.

"Если посмотреть на войну глазами Путина, то для него нет ни одного хорошего сценария ее завершения. После окончания войны эйфория будет недолгой – пол года все в РФ будут кричать "Ура!", но потом у него начинаются огромные проблемы", – продолжила эксперт.

Как продолжила Глоба, когда война завершится, стране-агрессорке предстоит отстроить разрушенные города.

"Можно не отстраивать Мариуполь и оккупированные территории, пока идет война, но по завершению войны нужно будет вкладывать огромные средства, которых у него нет", — потерпела Глоба.

Еще существует риск непосредственно войны с НАТО.

"Все запасы оружия уже использованы в войне против Украины, и нет времени их пополнить", – говорит аналитик.

"Поэтому Путин будет воевать столько, сколько будет оставаться в живых", — завершила эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин ищет "стратегию победы" . Российский вождь Владимир Путин осуществляет чистки в оборонном Министерстве, потому что ищет возможности для своей стратегии победы в войне в Украине. Хозяин Кремля реализует план, о котором говорил руководитель ПИК Вагнер Евгений Пригожин.

В публикации CNN пишут, что чистки в российском МО – это не противостояние с коррупцией, а попытки оптимизировать деятельность этого военного ведомства.

