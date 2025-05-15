Путин был готов завершить войну, но из-за действий Трампа изменил решение: неожиданные подробности

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
На момент избрания Дональда Трампа президентом, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин реально размышлял над тем, чтобы свернуть войну, по крайней мере, на время. Об этом говорит политолог Петр Олещук. По его словам, ситуация для Путина в экономике не самая лучшая, все как-то явно идет не так, как ожидалось.
Владимир Путин
По его словам, с точки зрения Трампа, он "протягивал руку" и делал "очень щедрое предложение", которое Путин должен был принять. Потому что за ней шли перезагрузки отношений, совместный бизнес и очень много денег.
Но, подчеркивает политолог, для самого Путина все выглядело не так. По его словам, Путин прекрасно знает, что он – убийца, террорист и международный преступник. И если уж с ним так рвутся дружить, значит, у оппонентов все очень и очень плохо, они очень и очень слабы. Потому с ними не нужно договариваться. Надо всех добивать, пока есть такая возможность, говорит Олещук.
По его убеждению, завершение войны по-трамповски реально растягивает войну во времени. И, возможно, выводит ее через небольшой промежуток времени на совершенно другой уровень.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп пообещал хорошие новости для Украины.
Новости