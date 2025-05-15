Путин был готов завершить войну, но из-за действий Трампа изменил решение: неожиданные подробности

На момент избрания Дональда Трампа президентом, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин реально размышлял над тем, чтобы свернуть войну, по крайней мере, на время. Об этом говорит политолог Петр Олещук. По его словам, ситуация для Путина в экономике не самая лучшая, все как-то явно идет не так, как ожидалось.

Владимир Путин

"И тут пришел Трамп, начиная нахваливать его, обещая снять санкции, посылая делегации обниматься с младшими упырями из причастия бункерного психопата. Говорил с ним по телефону, называл другом, обещал удовлетворить ряд его требований", – отмечает Олещук.

По его словам, с точки зрения Трампа, он "протягивал руку" и делал "очень щедрое предложение", которое Путин должен был принять. Потому что за ней шли перезагрузки отношений, совместный бизнес и очень много денег.

Но, подчеркивает политолог, для самого Путина все выглядело не так. По его словам, Путин прекрасно знает, что он – убийца, террорист и международный преступник. И если уж с ним так рвутся дружить, значит, у оппонентов все очень и очень плохо, они очень и очень слабы. Потому с ними не нужно договариваться. Надо всех добивать, пока есть такая возможность, говорит Олещук.

"Поэтому на наших глазах он все больше и больше наглел, и, наконец, открыто направил все эти "переговоры" по известному адресу. Зачем ему переговоры? Он почти всех паремиг, а главный враг, США, и так капитулировали без боя. Теперь он "всем покажет". Включая НАТО. На территории НАТО", – говорит политолог.

По его убеждению, завершение войны по-трамповски реально растягивает войну во времени. И, возможно, выводит ее через небольшой промежуток времени на совершенно другой уровень.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп пообещал хорошие новости для Украины.



