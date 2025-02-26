Путин был уверен, что Трамп подарит ему Украину: почему сорвалась договоренность

Кремлевский диктатор Владимир Путин был практически уверен в том, что Дональд Трамп с помощью угроз и шантажа заставит Украину капитулировать, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. Впрочем, у него ничего не получилось, ведь ВСУ и дальше уничтожают врага, а СБУ – тыловую военную инфраструктуру и НПЗ.

Владимир Путин

"Он был практически уверен, что все дойдет до какого-то конкретного и краткого плана действий гораздо быстрее. Он действительно запланировал последовательность "20.04-9.05". Однако уже ясно, что как минимум столь быстро не будет. Даже Трамп уже заявил, что "9 мая – это рано", – отметил эксперт.

По его убеждению, Путин начинает нервничать, потому что как и Европа, как и Украина, не понимает Трампа.

"Именно отсюда растут ноги в предложении "еще большего количества редкоземельных ископаемых, с территорий России и с оккупированных территорий – сколько захотите, откуда захотите". Это попытка ткнуть пальцем в небо: а вдруг это именно то, к чему стремится Трамп со всеми его странными заявлениями", — говорит Голобуцкий.

Следовательно, подчеркивает он, Путин, хотел бы, конечно, растянуть процесс как можно дольше, если не получилось все решить сразу. Чтобы у Украины закончились ресурсы и закончилась помощь.

"Но понимает, что бесконечно тянуть с согласия на переговоры и мир не сможет. И теперь дело в том, как реальны все заявления Европы о готовности встать на нашу оборону, ввести крупный миротворческий контингент, поддерживать нас вместо США", — говорит эксперт.

При этом готов ли Трамп до такой степени рвать связи безопасности с Европой, чтобы заменить соглашение с Украиной соглашением с Россией, не понятно, говорит эксперт.

"Ведь Трамп явно хочет какую-то бумажку, пусть и липовую, что он всех победил. И вот это Путин понимает. И как раз может дать эту липовую бумажку, не стоящую абсолютно ничего. Зато быстро – хоть завтра", – добавил Голобуцкий.

То есть, по его словам, все пока упирается в неопределенность Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ заигрывание Трампа восприняли как слабость.



