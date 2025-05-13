Путин через Трампа демонстративно проигнорирует встречу в Стамбуле: детали замысла

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет ждать 15 мая кремлевского диктатора Владимира Путина в Стамбуле. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что его страна охотно примет переговоры.

Путин и Трамп

В свою очередь, как подчеркивает политический эксперт Александр Кочетков, Европейский союз заявил, что подождет с введением новых санкций до конца недели, чтобы увидеть готовность Путина к переговорам, потому что об этом попросил Дональд Трамп.

Сам же Трамп заявил, что если Путин вздумает ехать в Стамбул, то он тоже туда свернет в рамках своего турне по Ближнему Востоку. А если кремлевский диктатор не приедет, США выходят из мирных переговоров по Украине.

"Руководитель Белого Дома в своей мании "величия эгейн" становится все более неадекватным. Он искренне считает, что его угроза выйти из переговоров может напугать Путина. А на самом деле – наоборот порадует. Потому что Путин желает либо капитуляции Украины при помощи Трампа, либо, если Трамп не будет помогать, продолжение войны с помощью оси "Китай-Иран-КНДР", — заявил Кочетков.

По его убеждению, Путин демонстративно проигнорирует приглашение в Стамбул лишь для того, чтобы отвязаться от надоедливости Трампа.

Правда, подчеркивает эксперт, что кремлевский диктатор уже не очень опасается санкций ЕС и США, потому что ресурсы на войну у него еще есть, и его захватнические войска продолжают ползучее наступление. Он опасается масштабной высокотехнологичной помощи орудием со стороны США. Но Трамп пока к этому не готов, добавил эксперт.

"Поэтому война и удары по нашим мирным городам, скорее всего, будут продолжаться. Ну, разве что Украина и ЕС как-нибудь смогут подарить Трампу позолоченную яхту длиной с танкер", — говорит Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин не намерен завершать войну против Украины.



