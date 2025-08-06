Путин что-то задумал: стало известно о неожиданной цели усиления РФ ПВО вокруг Москвы

В сети активно обсуждают необычные конструкции, которые двумя кольцами окружают Москву. По данным аналитиков, эти башни предназначены для размещения элементов противовоздушной обороны, что свидетельствует об усилении Россией защиты стратегических объектов.

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Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что подобные меры защиты применялись еще во время второй мировой войны: тогда над Москвой и Санкт-Петербургом поднимали аэростаты. В советское время на высоту поднимали радиолокационные станции для усиления эффективности зенитно-ракетных комплексов малой дальности, особенно в лесистой местности.

"Россияне используют старые концепции. Трудно оценить их эффективность сегодня, но появление этих башен показывает, что Москва остается приоритетной целью", — подчеркнул Романенко.

По его словам, на башнях могут устанавливаться РЛС, а между ними сетки и тросы для препятствования пролету дронов. Однако на этих конструкциях вряд ли можно разместить системы для уничтожения воздушных целей. Если башни стационарны, их можно легко уничтожить после детальной разведки.

Романенко добавляет, что для Украины появление таких сооружений имеет двоякое значение: с одной стороны, это сигнал о необходимости усиления собственного ПВО, а с другой — стимул для разработки эффективных средств нанесения ударов, несмотря на противодействие врагу.

"Эти защитные конструкции напоминают Украине, что нужно работать над тем, чтобы наше оружие достигало цели, несмотря на все усилия противника", — подытожил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды объявили о финансировании поставок американского вооружения для Украины на сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Темми Брюс во время брифинга во вторник, 5 августа, сообщает прессслужба Госдепа.