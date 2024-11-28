Путин цинично извинился перед Меркель

Путин извинился перед Меркель за ситуацию многолетней давности, когда она приезжала в Москву и испугалась собаки Кони. Меркель отразила этот случай в своих мемуарах.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Во время пресс-конференции в Казахстане Путин отверг слова Меркель, что он специально "пугал" ее своим лабрадором Кони и через СМИ еще раз извинился перед экс-канцлером за тот эпизод. Но стоит отметить, что это было сделано совсем не искренне и даже с насмешкой.

Путин пообещал в случае нового приезда Меркель в гости больше не подпускать к ней собак. Но предположил, что это маловероятно.

"Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли", — заявил Путин и заявил, что он хотел создать позитивную обстановку во время визита Меркель

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Меркель рассказала, какое впечатление на нее произвел Путин . Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вскоре представит свои мемуары под названием "Свобода: Воспоминания 1954-2021", где вспоминает ключевые моменты своей политической карьеры, в частности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Издание Die Zeit опубликовало фрагменты из книги, где Меркель рассказывает о своих впечатлениях от выступления Путина на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 10 февраля 2007 года.

В своих воспоминаниях Меркель отмечает, что это выступление подтвердило ее представления о Путине. Меркель отмечает, что Россия, имея ядерное оружие и статус постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето, остается важным геополитическим игроком. Она подчеркивает, что Россия "была и есть незаменимой", даже несмотря на ее проблематичное поведение на международной арене.