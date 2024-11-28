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Путин цинично извинился перед Меркель

Путин извинился перед Меркель из-за своей собаки Кони

сегодня, 16:33
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Лиля Воробьева

  Путин извинился перед Меркель за ситуацию многолетней давности, когда она приезжала в Москву и испугалась собаки Кони. Меркель отразила этот случай в своих мемуарах.

Путин цинично извинился перед Меркель

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Во время пресс-конференции в Казахстане Путин отверг слова Меркель, что он специально "пугал" ее своим лабрадором Кони и через СМИ еще раз извинился перед экс-канцлером за тот эпизод. Но стоит отметить, что это было сделано совсем не искренне и даже с насмешкой. 

Путин пообещал в случае нового приезда Меркель в гости больше не подпускать к ней собак. Но предположил, что это маловероятно.

"Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли", — заявил Путин и заявил, что он хотел создать позитивную обстановку во время визита Меркель

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Меркель рассказала, какое впечатление на нее произвел Путин .   Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вскоре представит свои мемуары под названием "Свобода: Воспоминания 1954-2021", где вспоминает ключевые моменты своей политической карьеры, в частности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Издание Die Zeit опубликовало фрагменты из книги, где Меркель рассказывает о своих впечатлениях от выступления Путина на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 10 февраля 2007 года.

В своих воспоминаниях Меркель отмечает, что это выступление подтвердило ее представления о Путине.  Меркель отмечает, что Россия, имея ядерное оружие и статус постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето, остается важным геополитическим игроком. Она подчеркивает, что Россия "была и есть незаменимой", даже несмотря на ее проблематичное поведение на международной арене.



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/34419
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