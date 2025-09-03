Путин цинично посоветовал, как Украине можно отдать ему свои территории

Путин во время своего брифинга в Китае сделал ряд безумных заявление о войне РФ в Украине. В частности, он не изменил обойти тему обмена территорий и принялся советовать, как Украина должна отдать ему свои территории.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Российский диктатор заявил, что Украине якобы Украине "для смены границ и сдачи территорий нужно проводить референдум, но он запрещен во время войны".

"Если власти Украины хотят быть легитимными — они должны провести референдум, но референдум нельзя проводить в условиях военного положения", — цинично заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление об обмене территориями . Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к обмену территориями, в частности, по Донецкой области. По его словам, Украина не будет делать такие подарки для российского диктатора Владимира Путина.

Владимир Зеленский на брифинге в Дании прокомментировал требование Кремля отдать России неоккупированную часть Донецкой области. По словам президента, там сформирована мощная линия обороны, сдерживающая российские силы.

"В течение четырех лет Путин не смог оккупировать даже 30% Донбасса. Если он пойдет дальше — ему понадобятся годы, он должен "положить" там миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем давать ему подобные подарки", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что обмен территориями противоречит Конституции Украины. Кроме того, Зеленский отметил, что Россия может в любой момент после этого начать новое вторжение, а гарантии безопасности поддерживающие обмен лица не хотят предоставлять.

После встречи Стива Виткоффа и Путина в августе спецпредставитель Трампа рассказал, что руководитель Кремля может согласиться на прекращение войны. Среди списка требований российский диктатор указал выход украинских войск из Донецкой области.

