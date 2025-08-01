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Путин цинично прокомментировал потери россиян на войне

С начала полномасштабного вторжения количество погибших и раненых у российской стороны превысило отметку в миллион

1 августа 2025, 16:41
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Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что все потери армии РФ в войне против Украины не напрасны. Такое циничное заявление он сделал во время совместной поездки с Лукашенко на Валаам.

Путин цинично прокомментировал потери россиян на войне

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам Путина, в России "обязаны" тем солдатам, которые погибли во время боевых действий.

"Именно они создали предпосылки для того, чтобы те, кто сегодня находится в строю, могли продвигаться вперед... В этом смысле у нас нет никакой потери, которая была бы бесполезной", — сказал он на неформальной встрече с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко в Валааме.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов закончить войну против Украины , но только при тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года.

Среди требований, предъявляемых Кремлем, украинские войска должны полностью вывести с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия хочет получить обязательство Украины не вступать в НАТО. И третий ультиматум Кремля – нейтральный внеблоковый, безъядерный статус Украины. По словам диктатора, как только из Киева пойдет приказ о выводе украинских войск из четырех украинских областей из Москвы, тут же наступит приказ прекратить огонь и начать переговоры.

"Мы это сделаем немедленно. Конечно, гарантируем беспрепятственный отвод украинских частей и соединений", – заявил Владимир Путин.

Напомним, что Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны. Президент США также отметил, что пока не уверен, что санкции способны умерить Путина, но США все равно намерены их применить.



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