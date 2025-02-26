Кремлевский диктатор Владимир Путин официально объявил о готовности продавать свои металлы и минералы США за американские доллары. То есть, говорит политолог Сергей Таран, когда Путин десятилетиями гневно рассказывал странам глобального Юга, что американские империалисты за бесценок скупают их ресурсы, он им просто завидовал.

Владимир Путин

"Следовало главному "империалисту" бросить взгляд на российские просторы, как их вождь радостно закрутил хвостом", — отметил эксперт.

По его мнению, здесь для Украины две новости. Первая из них – поучительная. Суть ее в том, говорит Таран, что разговоры о чьих-то невиданных ресурсах, которые "легко" можно получить, распространен прием политических торгов и манипуляций.

"Ведь невиданные прибыли будут (возможно) когда-то, а политический результат можно получить уже сегодня. Главное – знать кому это предлагать и четко понимать, ради чего это делается. Прием этот, кстати, доступен для всех участников международных отношений", — подчеркнул политолог.

Вторая новость – скорее хорошая, чем плохая, хотя имеет свои нюансы. Русской недоимперии оказывается катастрофически не хватает западных инвестиций и технологий.

"Именно западных. Потому что ни Китаю, ни никаким участникам БРИКС Путин ничего подобного не предлагал. Пафосная российская "дедолларизация" закончилась так же, как и "денацификация", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что как заявил российский политтехнолог Аббас Галлямов, электорат кремлевского диктатора Владимира Путина сейчас с удивлением осознает, какой бесхитростный маневр к нему совершили американцы.



