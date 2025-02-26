Путин цинично врал не только россиянам, но и всем странам глобального Юга: детали

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин официально объявил о готовности продавать свои металлы и минералы США за американские доллары. То есть, говорит политолог Сергей Таран, когда Путин десятилетиями гневно рассказывал странам глобального Юга, что американские империалисты за бесценок скупают их ресурсы, он им просто завидовал.
Владимир Путин
По его мнению, здесь для Украины две новости. Первая из них – поучительная. Суть ее в том, говорит Таран, что разговоры о чьих-то невиданных ресурсах, которые "легко" можно получить, распространен прием политических торгов и манипуляций.
Вторая новость – скорее хорошая, чем плохая, хотя имеет свои нюансы. Русской недоимперии оказывается катастрофически не хватает западных инвестиций и технологий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что как заявил российский политтехнолог Аббас Галлямов, электорат кремлевского диктатора Владимира Путина сейчас с удивлением осознает, какой бесхитростный маневр к нему совершили американцы.
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