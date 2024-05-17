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Путин цинично высказался о мирных инициативах Украины: С дуба рухнули, что ли?

Кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что Украина через Глобальный саммит мира хочет навязать свои условия прекращения войны. По его словам, это невозможно, поскольку Киев так и не добился преимущества на поле боя

сегодня, 15:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин сообщил о том, что Россию не пригласили принять участи в Глобальном саммите мира. При этом он подчеркнул, что якобы понимает задумку Киева. По его словам, Украина якобы хочет собрать мировых лидеров, представить им свое видение окончания войны, добиться их согласия, а потом поставить Россию перед фактом и потребовать выполнения договоренностей, так как этого хочет мир.

Путин цинично высказался о мирных инициативах Украины: С дуба рухнули, что ли?

Владимир Путин

"Это попытка навязать. Вот была попытка нанести стратегическое поражение — не получилось. И попытка навязать закончится тем же самым",
— заявил Путин.

При этом кремлевский диктатор вернулся к теме стамбульских договоренностей, которые якобы очень были выгодны Украине с точки зрения безопасности, она их "парафировала", но не подписала. Как говорит Путин, Киев хотел добиться стратегических побед на фронте, а потом вести переговоры с более сильной позиции. Но, как говорит диктатор, Украина не добилась преимущества в войне, но хочет "навязать" свои условия мира.

"Хотели получить преимущества на поле боя, добиться стратегического поражения, не получилось — нате вам теперь наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати-то?",
- цинично заявил Путин.

При этом кремлевский диктатор подчеркнул, что на возможных переговорах Россия будет "исходить из реалий на земле".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15-16 июня в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира, на котором участники должны обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. При этом известно, что Россию туда, действительно, не позвали.

Украина во время саммита хотела наладить отношения с представителями Глобального юга. Но лидеры государств начинают отказываться от участия в саммите.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/961019
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