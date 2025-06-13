Путин цинично высказался об атаке Израиля по Ирану и упомянул международное право

Российский правитель Владимир Путин выразил соболезнования иранскому руководству из-за ударов Израиля по военным объектам Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Известно, что Путин провел телефонные разговоры с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В разговоре с иранским лидером Путин отметил многочисленные жертвы, в том числе среди гражданских, и заявил об "осуждении" действий Израиля, назвав их нарушением норм международного права и Устава ООН.

Также Кремль подчеркнул поддержку "мирного разрешения" ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Это выглядит особенно противоречиво, учитывая, что сам Иран долго избегает конструктивного диалога по этому вопросу.

Кроме того, Путин во время разговора с Нетаньяху подчеркнул важность дипломатических путей урегулирования и предложил российское посредничество, несмотря на то, что Россия сама является агрессором в войне против Украины.

На фоне этих событий другие государства реагировали более осторожно. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде назвал израильский удар "опасным", а французский чиновник Жан-Ноэль Барро отметил, что Израиль имеет право на самозащиту.

МИД Украины также выразил обеспокоенность эскалацией, подчеркнув, что именно Иран поставляет России оружие, которым атакуют украинские города.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль был прав, и напомнил, что сам якобы давал Ирану шанс на мир, когда был у власти.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование из-за того, что Россия и Украина до сих пор не смогли заключить мирное соглашение.