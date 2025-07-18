В России могут ввести дополнительные ограничения на использование программного обеспечения, в частности мессенджеров, разработанных в "недружественных странах". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".

Путин и Мишустин. Фото: из открытых источников

Соответствующее поручение российский диктатор Владимир Путин направил правительству. Согласно ему, премьер Михаил Мишустин должен до 1 сентября представить предложения по новым ограничениям на "коммуникационные сервисы" иностранного происхождения.

Эти инициативы тесно связаны с недавно принятым законом о создании национальной цифровой платформы. Центральным ее элементом станет мессенджер MAX, разработанный государством. Он должен быть интегрирован с сервисами вроде "Госуслуг" и позволит подтверждать личность, право на льготы и тому подобное.

Правозащитники уже назвали платформу MAX новым инструментом массового надзора. По словам главы "Общества защиты интернета" Михаила Климарева, в политике конфиденциальности мессенджера прямо указано, что все данные пользователей могут передаваться государственным структурам. Доступ получат ФСБ, МВД, Центробанк, Налоговая служба.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп дал Владимиру Путину 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Некоторые эксперты предполагают, что Россия может активизировать военные действия, стремясь за это время захватить как можно больше украинской земли. Однако Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, в интервью "Украинскому радио" высказал скептическую оценку по поводу таких предположений.

Жмайло подчеркнул, что Россия уже максимально задействовала свои ресурсы и нынешний уровень боевых действий отражает все возможности. Войска РФ активно используют все доступные силы, включая поддержку Северной Кореи, однако это не позволяет увеличить темпы наступления. По мнению эксперта, все потенциальные разрушительные действия России уже были реализованы.



