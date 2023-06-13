Путин демонстративно унизил Шойгу: почему министр обороны упал в немилость (ВИДЕО)

12 июня глава Кремля демонстративно на публике унизил своего министра обороны Сергея Шойгу. Привлекший внимание случай произошел, когда Путин посещал Центральный военный госпиталь им. Вишневского в Подмосковье, где вручил госнаграды оккупантам. Видео было опубликовано в телеграмм-канале News Kremlin, пишет ТСН.

Путин и Шойгу (фото из открытых источников)

На видео хорошо заметно, как Путин демонстративно повернулся спиной к своему министру обороны Сергею Шойгу. Он остался беспомощно стоять и не знал, что ему делать.

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"Путин демонстративно повернулся спиной к беспомощно стоявшему Шойгу. Это курьезная сцена заставила Шойгу выглядеть неловко! Путин унижает своего министра обороны", — пишет журналист российской службы BILD Марк Оливер Рюле.

Также он вспомнил, что раньше у Путина и Шойгу были дружеские отношения, они ездили на отдых. Но теперь Минобороны РФ все больше критикуют из-за неудач на войне в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, что предложил Путин Северной Корее в обмен на оружие против Украины. РФ снова экспортирует нефть в зажатую со всех сторон санкциями Северную Корею. Журналисты отмечают, что Москва усиливает сотрудничество между двумя странами, которая, по утверждению США, также включает в себя отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь Кремлю в войне против Украины. Как говорится в материале, согласно отчету комитета по санкциям Организации Объединенных Наций, Россия начала отправлять нефтепродукты в Северную Корею в декабре 2022 года, что длилось до 2023 года. Данные показали, что поставки были остановлены примерно в октябре 2020 года, но Россия отправила около 67 000 баррелей нефти с момента возобновления потока.



