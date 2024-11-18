logo

BTC/USD

92425.93

ETH/USD

3099.06

LTC/USD

86.29

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин демонстрирует Трампу свою кровавую сущность: тревожный прогноз для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин демонстрирует Трампу свою кровавую сущность: тревожный прогноз для украинцев

Путин начал посылать сигналы Трампу о том, что с РФ нужно договариваться только на условиях Кремля

18 ноября 2024, 09:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россия более двух месяцев накапливала боекомплект для того, чтобы возобновить энергетический террор Украины. При этом, как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, вопрос был только в моменте, когда выгоднее всего это все применить, чтобы иметь максимальный эффект.

Путин демонстрирует Трампу свою кровавую сущность: тревожный прогноз для украинцев

Владимир Путин

Эксперт отмечает, что выбранный момент для массированного удара был выбран странно, ведь средняя температура по Одессе +10°, по Киеву +5° и в целом до суровых и длительных морозов с перегруженной энергосистемой ещё далеко.

По всей видимости, считает Коваленко, все дело в том, что удар по Украине 17 ноября — это было исключительно указание кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы как можно скорее показать Дональду Трампу то, как Россия может терроризировать украинцев. То есть, убежден эксперт, речь идет об акте демонстративного террора, без какой-либо логики и рационального использования ресурсов.

"То есть, удар по Украине 17 ноября — это послание Трампу от Путина. Послание, чётко описывающее то, как он намерен разговаривать с 47-м президентом США. И если Дональду Трампу нравится тон кровавого шантажа, то в лучших традициях БДСМ он этот диалог продолжит в январе 2025 года", — отмечает Коваленко.

Но, считает эксперт, Путину необходимо будет устрашать Дональда Трампа и дальше, чтобы тот не забыл о том, какие “угрозы” несёт Россия и что с ней нужно договариваться исключительно на ее условиях и никак иначе. А потому, убежден Коваленко, это не последний удар по Украине и в ближайшее время следует ожидать менее массированные, ограниченным боекомплектом, но все же ракетные обстрелы и компиляции с дроновыми атаками.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ нанесла по Украине массированный комбинированный удар, целями были объекты энергетики.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0HhHKKkPNbjPdAt2WV37Zt1HSiwnAVpV9pJbWgYu51wDkbf7BKFTRPDsc4RqdopDcl
Теги:

Новости

Все новости