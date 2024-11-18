Путин демонстрирует Трампу свою кровавую сущность: тревожный прогноз для украинцев

Россия более двух месяцев накапливала боекомплект для того, чтобы возобновить энергетический террор Украины. При этом, как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, вопрос был только в моменте, когда выгоднее всего это все применить, чтобы иметь максимальный эффект.

Владимир Путин

Эксперт отмечает, что выбранный момент для массированного удара был выбран странно, ведь средняя температура по Одессе +10°, по Киеву +5° и в целом до суровых и длительных морозов с перегруженной энергосистемой ещё далеко.

По всей видимости, считает Коваленко, все дело в том, что удар по Украине 17 ноября — это было исключительно указание кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы как можно скорее показать Дональду Трампу то, как Россия может терроризировать украинцев. То есть, убежден эксперт, речь идет об акте демонстративного террора, без какой-либо логики и рационального использования ресурсов.

"То есть, удар по Украине 17 ноября — это послание Трампу от Путина. Послание, чётко описывающее то, как он намерен разговаривать с 47-м президентом США. И если Дональду Трампу нравится тон кровавого шантажа, то в лучших традициях БДСМ он этот диалог продолжит в январе 2025 года", — отмечает Коваленко.

Но, считает эксперт, Путину необходимо будет устрашать Дональда Трампа и дальше, чтобы тот не забыл о том, какие “угрозы” несёт Россия и что с ней нужно договариваться исключительно на ее условиях и никак иначе. А потому, убежден Коваленко, это не последний удар по Украине и в ближайшее время следует ожидать менее массированные, ограниченным боекомплектом, но все же ракетные обстрелы и компиляции с дроновыми атаками.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ нанесла по Украине массированный комбинированный удар, целями были объекты энергетики.



