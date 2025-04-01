Путин до дрожи в коленках боится двух дат этой весной, которые угрожаю РФ и ему лично

Весной 2025 года у кремлевского диктатора Владимира Путина есть две даты, когда он почувствует себя бессильным и будет реально бояться будущего, об этом заявил политолог Виктор Небоженко.

Владимир Путин

По его словам, речь идет о мусульманском празднике Ураза-байрам. В этот день, подчеркивает политолог, 3 млн мигрантов из центральноазиатских стран, лучших трудящихся столицы РФ – Москвы, забывают о существовании Кремля, России, Путина и смело, открыто радуются и молятся своему Богу.

Как говорит Небоженко, в эти дни жители столицы России терпеливо сидят дома, чтобы не помешать миллионам мусульманам Москвы праздновать Рамадан.

"Путинская Россия боится и тихо ненавидит этих исламизированных мигрантов, но уже не может без них жить. Так формируется пока скрытый мощный социально-политический конфликт внутри России, который будет конкурировать с тенденцией расползания регионов", — подчеркнул эксперт.

Другая опасная дата лично для Путина, подчеркивает политолог, кроется 9 мая 2025 года. В это день диктатор хотел совместить два мероприятия — день празднования 80-летия победы над фашисткой Германией и победу над непокорной Украиной.

"Но именно в это день, 9 мая возможна бомбардировка Москвы, Красной площади ракетами, минами и дронами ВСУ", — говорит эксперт.

По его мнению, именно поэтому ни партнер Кремля лидер Китая Си Цзиньпин, ни новый лучший друг Путина президент США Дональд Трамп не приедут в гости к Путину на 9 мая 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России заявили о том, что Путин наконец-то нашел родственную душу среди мировых лидеров. И ею оказался Трамп, который якобы исповедует такие же ценности, как и Путин.



