Путин достал не только Си: кто еще предупредил диктатора об использовании «ядерки»

На фоне удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру, которым похвастался диктатор Владимир Путин, Китай призвал все стороны сохранять спокойствие и избегать эскалации. При этом, как отметил в эфире 24 канала политолог Олег Лесной, ядерное оружие остается инструментом сдерживания, и этот статус пока устраивает всех игроков. По его словам, в случае применения ядерного оружия выигрышной стороной никто не останется.

Владимир Путин

Как подчеркнул политолог, если "ядерка" взорвется, игра перейдет на совсем другой уровень, и Китай это хорошо осознает. Участники "ядерного клуба" чувствуют себя некомфортно, когда один из них, например Россия, демонстрирует непредсказуемость и угрожает применением оружия массового поражения, добавил эксперт.добавил эксперт.

При этом политолог предположил, что Китай может намекнуть Путину на необходимость умеренности, но это будет происходить кулуарно, без публичных заявлений. По мнению Лесного, открыто призывать Россию к воздержанию Си Цзиньпин не станет, поскольку ему важно сохранить авторитет среди союзников, таких как Северная Корея, Иран и Россия.

В то же время, Лесной отметил, что Путин уже получает сигналы недовольства, хотя и не от Китая, а от других важных партнеров, в частности Саудовской Аравии.

"Насколько я знаю, в Путин уже начали поступать месседжи не от Китая пока, а от саудитов, от тех, кто торгует нефтью. Они обращались уже непублично к Путину с вопросами, что он делает и озвучивали, к чему это может привести", – подчеркнул Лесной.

По его словам, есть надежда, что Китай будет продолжать защищать ядерный статус-кво, ведь это важный элемент его позиции как мировой супердержавы. В то же время применение ядерного оружия, по мнению Лесного, будет иметь катастрофические последствия для всех.

"Если это произойдет, выигрышными будут только крысы и тараканы, а все остальные — проиграют", — подытожил Лесной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ призвали ударить по Украине двумя ракетами "Орешник".



