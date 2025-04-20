Путин достал "ядерную карту": перейдет ли Россия от угроз к действиям

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В отчете директора Национальной разведки США, опубликованном 25 марта, отмечается, что российский лидер Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины из-за неспособности одержать быстрые и решающие победы. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам международных энергетических отношений и безопасности Михаил Гончар высказал предположение о том, решится ли Кремль на такой сценарий, пишет "Главред"
Владимир Путин (фото из открытых источников)
По его мнению, подобные угрозы звучат не впервые – их уже озвучивали в 2022-м, 2023-м годах, а также менее активно в 2024-м, когда в Москве надеялись дожать Украину и реализовать цели так называемой "специальной военной операции".
Гончар подчеркнул, что использование тактического ядерного оружия будет иметь только тактический эффект, а не стратегический.
Он также обратил внимание на то, что, хотя позиция Соединенных Штатов является важной, но ключевым сдерживающим фактором для Кремля остается Китай, который четко дал понять Путину, что линию применения ядерного оружия нельзя пересекать.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что После захвата этого города Путин может закончить войну . Бывший командующий войсками НАТО в Косово Уэсли Кларк заявил, что российский диктатор Владимир Путин может объявить об окончании войны после того, как захватит Одессу. По словам американского генерала, это стратегическая цель Путина в войне против Украины.Генерал Уэсли Кларк в эфире телеканала "Эспрессо" высказал предположение, что Россия будет и дальше создавать угрозы в направлениях Сум и Херсона, чтобы заставить Украину перебросить свои резервы на это направление. Однако главная цель Путина – Одесса.
Новости