Путин достал "ядерную карту": перейдет ли Россия от угроз к действиям

В отчете директора Национальной разведки США, опубликованном 25 марта, отмечается, что российский лидер Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины из-за неспособности одержать быстрые и решающие победы. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам международных энергетических отношений и безопасности Михаил Гончар высказал предположение о том, решится ли Кремль на такой сценарий, пишет "Главред"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его мнению, подобные угрозы звучат не впервые – их уже озвучивали в 2022-м, 2023-м годах, а также менее активно в 2024-м, когда в Москве надеялись дожать Украину и реализовать цели так называемой "специальной военной операции".

"Сейчас Москва снова получила на свет 'ядерную карту', и это полностью укладывается в концепцию ядерной эскалации, которую несколько лет назад описал Караганов — о 20 степенях ядерной эскалации, однако без достижения финального этапа. Речь идет о создании ощущения, что удар вот-вот произойдет, но без реального применения", — сказал эксперт

Гончар подчеркнул, что использование тактического ядерного оружия будет иметь только тактический эффект, а не стратегический.

"Предыдущая администрация США учитывала риски ядерного характера. В то время как администрация Трампа и Кремль могут воспринимать эти угрозы прежде всего как инструмент давления на Украину. И, как мы видим, заявления специального представителя Трампа идут в фарватере российских нарративов: якобы Украина должна согласиться с реальностью." вписаны в конституцию РФ. Именно поэтому и активизировали тему ядерного шантажа", — отметил аналитик.

Он также обратил внимание на то, что, хотя позиция Соединенных Штатов является важной, но ключевым сдерживающим фактором для Кремля остается Китай, который четко дал понять Путину, что линию применения ядерного оружия нельзя пересекать.

"Российская экономика остается на плаву прежде всего благодаря Китаю. Следовательно, Кремль не может позволить себе игнорировать позицию Пекина. Из США он еще может играть, но с Китаем — нет. Так что акты политического запугивания со стороны России, содержащие ядерную риторику, продолжатся, но до реального использования не дойдет. Это гораздо сложнее. нажал кнопку — и ракеты полетели. Нет, все не так просто", — резюмировал Михаил Гончар.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что После захвата этого города Путин может закончить войну . Бывший командующий войсками НАТО в Косово Уэсли Кларк заявил, что российский диктатор Владимир Путин может объявить об окончании войны после того, как захватит Одессу. По словам американского генерала, это стратегическая цель Путина в войне против Украины.

Генерал Уэсли Кларк в эфире телеканала "Эспрессо" высказал предположение, что Россия будет и дальше создавать угрозы в направлениях Сум и Херсона, чтобы заставить Украину перебросить свои резервы на это направление. Однако главная цель Путина – Одесса.

По мнению Кларка, главной стратегией Украины в войне должна быть стратегическая оборона, которая заключается в уничтожении логистических возможностей России, в частности ограничить способность армии РФ реализовывать операции из Крыма.