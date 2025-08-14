logo

Путин едет не просто на встречу с Трампом: в США раскрыли план Кремля
Путин едет не просто на встречу с Трампом: в США раскрыли план Кремля

В ISW обратили внимание, что Россия позиционирует встречу на Аляске, как вторую Ялтинскую конференцию

14 августа 2025, 08:16
Автор:
Кравцев Сергей

Путинский режим использует саммит на Аляске, чтобы позиционировать Россию, как мировую державу, равную Соединенным Штатам, а диктатора Владимира Путина – как равного президенту Дональду Трампу, тем самым подчеркивая, что никакой изоляции Москвы больше не существует. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин едет не просто на встречу с Трампом: в США раскрыли план Кремля

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание, что 13 августа ведущий российский переговорщик и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (RDIF) Кирилл Дмитриев провел параллель предстоящего саммита на Аляске с Ялтинской конференцией 1945 года между США, Великобританией и СССР. Он отметил, что Ялтинская конференция "выиграла Вторую мировую войну" и что Путин и Трамп аналогичным образом "предотвращают Третью мировую войну".

Зампредседателя Комитета по международным делам Госдумы России Алексей Чепа, усилил сравнение между предстоящим саммитом на Аляске и Ялтинской конференцией заявлением, что Соединенные Штаты и Россия должны "разговаривать друг с другом, как друзья".

Руководитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил, что Трамп должен посетить оккупированный Крым, чтобы договориться о "новом Ялтинском мире".

Эксперты ISW отметили, что российские сравнения саммита на Аляске 15 августа с Ялтинской конференцией 1945 года не случайны, а являются попыткой скрыть дисбаланс сил между США и Россией и представить Россию как страну, имеющую гораздо более сильные дипломатические, военные и экономические позиции, чем на самом деле.

Аналитики считают, что Россия уже пытается позиционировать сам факт встречи Трампа и Путина, как свою победу, а также чтобы сформировать представление о том, что Россия — равный партнер США.

В Институте считают некорректными сравнения между двумя указанными встречами.

"Ялтинская конференция 1945 года завершилась заключением соглашения о послевоенной Европе, тогда как Трамп и другие американские чиновники неоднократно заявляли, что саммит 15 августа не приведет к заключению никаких соглашений между США и Россией об окончании войны в Украине", — отметили в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп обнадежил союзников: какую тему пообещал не подымать во время встречи с Путиным.




Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-13-2025
