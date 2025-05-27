Путин этого очень боится: это сможет заставить его окончить войну

Бывший командующий бронетанковыми войсками Великобритании полковник Хемиш де Бреттон-Гордон считает, что в руководстве в РФ назревает внутренний конфликт, который может заставить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть свою позицию по войне в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Хемиш де Бреттон-Гордон в интервью "24 каналу" рассказал, что Путин сегодня находится в сложном положении не только из-за ситуации на фронте, но и из-за растущей угрозы изнутри собственного окружения.

"Уверен, что в Москве и непосредственно в Кремле есть люди, похожие на Пригожина и глубоко обеспокоенные происходящим. Они, несомненно, готовят заговоры с целью захватить власть", — говорит де Бреттон-Гордон.

По его словам, последние решения Кремля лишь усиливают эти подозрения, в частности, увольнение высокопоставленных генералов, тотальный контроль над безопасностью Путина и его нежелание лично появляться за пределами России.

"Я считаю, что он не поехал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул, потому что боялся, что агенты секретной службы вывезут его оттуда или даже арестуют", — считает британский полковник.

По словам британского офицера, армия РФ приближается к точке истощения – как с моральной, так и с материальной точки зрения. А российское общество, несмотря на цензуру и пропаганду, все больше осознает последствия войны, в частности, экономическую изоляцию, потерю авторитета на международной арене и высокие человеческие потери. Бреттон-Гордон считает, что это один из факторов, который может повлечь за собой переворот в РФ, поэтому Путин для сохранения власти может пойти на переговоры.

"Существует немало высокопоставленных российских генералов, политических деятелей и влиятельных фигур в окружении Путина, которые серьезно задумываются о возможности отстранить его от должности и лично взять власть в свои руки. Будем надеяться, что это давление действительно заставит его сесть за стол переговоров, пока не стало поздно для людей, сейчас воюющих на фронте, и поздно для самого Путина", — считает британец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме РФ назвали новую главную цель России на войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о пятом сценарии окончания войны в Украине.