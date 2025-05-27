Путин этого очень боится: это сможет заставить его окончить войну

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Slava Kot
Бывший командующий бронетанковыми войсками Великобритании полковник Хемиш де Бреттон-Гордон считает, что в руководстве в РФ назревает внутренний конфликт, который может заставить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть свою позицию по войне в Украине.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Хемиш де Бреттон-Гордон в интервью "24 каналу" рассказал, что Путин сегодня находится в сложном положении не только из-за ситуации на фронте, но и из-за растущей угрозы изнутри собственного окружения.
По его словам, последние решения Кремля лишь усиливают эти подозрения, в частности, увольнение высокопоставленных генералов, тотальный контроль над безопасностью Путина и его нежелание лично появляться за пределами России.
По словам британского офицера, армия РФ приближается к точке истощения – как с моральной, так и с материальной точки зрения. А российское общество, несмотря на цензуру и пропаганду, все больше осознает последствия войны, в частности, экономическую изоляцию, потерю авторитета на международной арене и высокие человеческие потери. Бреттон-Гордон считает, что это один из факторов, который может повлечь за собой переворот в РФ, поэтому Путин для сохранения власти может пойти на переговоры.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме РФ назвали новую главную цель России на войне против Украины.
Также "Комментарии" писали о пятом сценарии окончания войны в Украине.
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