Путин этого очень боится: почему РФ грозит волна криминала и протестов армии

Война против Украины стала для российских властей ключевым инструментом удержания контроля в стране. Без нее Кремль рискует потерять этот рычаг влияния. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

"Все эти мальчики в трусиках вернутся домой и может воцариться криминалитет. Кстати, еще с прошлого года администрация Путина проводит мероприятия, направленные на трудоустройство вернувшихся с войны", — отметил он.

По словам эксперта, в Кремле пытаются создать условия, чтобы участники боевых действий не представляли угрозы по возвращении.

"Создается карьерный лифт, задача – пристроить их в органы законодательной власти, в краевое собрание. Поскольку боятся, что люди с опытом боевых действий пойдут либо в криминалитет, либо в оппозиционные движения. Чтобы этого не произошло, там придумывают, чем их занять", – объяснил Ступак.

В то же время, он не исключил, что в России может возникнуть противостояние нового "политического класса" с представителями старой элиты.

"В любом случае, война для таких людей – это жизнь. Их мышление выглядит примерно так: есть война – движение вперед, нет войны – надо говорить о чем-то другом. А о другом будет говорить неприятно, особенно о потерях в боях за территории, которые стали выжженной землей. Там ничего нет, это хуже, наверное, даже за Чернобыльскую из Харькова. не так долго, но территории до сих пор разминируют. А что тогда говорить, например, о Бахмуте? Или всю Донецкую область.

