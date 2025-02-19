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Путин готовит для «зеленых человечков» новую задачу: о чем идет речь

Путин готовит локальный конфликт в стране НАТО

19 февраля 2025, 16:47
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Ткачик Олеся

Европейские страны должны напрямую присоединиться к войне против России, ведь Украине все сложнее держать восточный фланг Европы, об этом в эфире "Эспрессо" заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

Путин готовит для «зеленых человечков» новую задачу: о чем идет речь

Владимир Путин

По его словам, для некоторых государств завершение войны может выглядеть как капитуляция Украины, однако такая ситуация лишь усугубит агрессивные намерения Кремля. Путин не остановится и может атаковать другие страны Европы.

"Путин будет пытаться атаковать другие европейские страны. Удивительно, что министр иностранных дел Польши говорит от имени всей Европы по поводу отправки войск в Украину. Ведь британцы, Балтийские страны, Франция не прочь и рассматривают эти вопросы. Поляки не держат восточный фланг – это делаем мы для всех стран Европы", – подчеркнул Гетьман.

По его словам, без должной поддержки Европа рискует потерять свои территории, ведь в случае прорыва украинской обороны Россия может пойти дальше и атаковать страну-члена НАТО.

"Были расчеты, что россияне могут провести локальную войну примерно через полгода. Скорее всего, это будет Балтийская страна. Это может быть Эстония, в частности Нарва. Туда могут зайти "зеленые человечки". Таким образом, Россия будет проверять реакцию НАТО на 5 статью", — отметил Гетьман.

Он также подчеркнул, что у Европейского Союза достаточный экономический потенциал, ведь по уровню ВВП не уступает США и Китаю. Соответственно он может мобилизовать ресурсы для эффективной обороны континента.

Гетман поддержал инициативу президента Владимира Зеленского по созданию единых вооруженных сил ЕС. Он напомнил, что эта идея не нова и обсуждается уже не первый год. Однако некоторые страны, в частности Польша, выражают сопротивление, поскольку понимают, что Украина в таком альянсе будет играть ключевую роль.

По словам эксперта, каждое государство должно брать ответственность за свою безопасность. Однако следует быть более сдержанными в высказываниях, ведь война продолжается именно в Европе, и угроза для ее стран вполне реальна, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может победить РФ даже без помощи США.




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Источник: https://espreso.tv/svit-rosiya-mozhe-rozpochati-lokalnu-viynu-v-estonii-shchob-pereviriti-reaktsiyu-nato-na-5-stattyu-mayor-zapasu-ngu-getman
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