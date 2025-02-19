Путин готовит для «зеленых человечков» новую задачу: о чем идет речь

Европейские страны должны напрямую присоединиться к войне против России, ведь Украине все сложнее держать восточный фланг Европы, об этом в эфире "Эспрессо" заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

Владимир Путин

По его словам, для некоторых государств завершение войны может выглядеть как капитуляция Украины, однако такая ситуация лишь усугубит агрессивные намерения Кремля. Путин не остановится и может атаковать другие страны Европы.

"Путин будет пытаться атаковать другие европейские страны. Удивительно, что министр иностранных дел Польши говорит от имени всей Европы по поводу отправки войск в Украину. Ведь британцы, Балтийские страны, Франция не прочь и рассматривают эти вопросы. Поляки не держат восточный фланг – это делаем мы для всех стран Европы", – подчеркнул Гетьман.

По его словам, без должной поддержки Европа рискует потерять свои территории, ведь в случае прорыва украинской обороны Россия может пойти дальше и атаковать страну-члена НАТО.

"Были расчеты, что россияне могут провести локальную войну примерно через полгода. Скорее всего, это будет Балтийская страна. Это может быть Эстония, в частности Нарва. Туда могут зайти "зеленые человечки". Таким образом, Россия будет проверять реакцию НАТО на 5 статью", — отметил Гетьман.

Он также подчеркнул, что у Европейского Союза достаточный экономический потенциал, ведь по уровню ВВП не уступает США и Китаю. Соответственно он может мобилизовать ресурсы для эффективной обороны континента.

Гетман поддержал инициативу президента Владимира Зеленского по созданию единых вооруженных сил ЕС. Он напомнил, что эта идея не нова и обсуждается уже не первый год. Однако некоторые страны, в частности Польша, выражают сопротивление, поскольку понимают, что Украина в таком альянсе будет играть ключевую роль.

По словам эксперта, каждое государство должно брать ответственность за свою безопасность. Однако следует быть более сдержанными в высказываниях, ведь война продолжается именно в Европе, и угроза для ее стран вполне реальна, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может победить РФ даже без помощи США.



