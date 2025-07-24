Путин готовит космический взрыв: под угрозой Starlink и спутники Запада

Российская Федерация открывает новую фронтовую линию гибридной войны – на орбите. По информации Forbes, Кремль рассматривает возможность осуществления ядерного взрыва в космосе, который способен парализовать работу тысяч спутников, в том числе принадлежащих США, европейским государствам и частной компании SpaceX.

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По мнению экспертов, главная привлекательность такой атаки для Москвы состоит в ее "невидимости": ядерный взрыв в космосе сложно идентифицировать как целенаправленную агрессию, а доказать конкретную причастность государства-нарушителя практически невозможно. Как заявила Елена Гроссфельд, специалист по вопросам космической безопасности из Королевского колледжа Лондона, речь идет об "идеальном саботаже", который обеспечивает России "правдоподобное отрицание".

Согласно данным американской разведки, Кремль разрабатывает проект по размещению ядерного заряда на орбите. Один из возможных сценариев — инициирование взрыва у радиационного пояса Ван Аллена, что влечет за собой каскадный вывод из строя спутников, без необходимости их прямого поражения.

Особую тревогу вызывает уязвимость спутников Starlink, обеспечивающих критическую инфраструктуру связи для Украины как в военной, так и в гражданской сферах. Россия уже неоднократно демонстрировала намерения атаковать эту систему, как из-за кибератак, так и из-за наземного вмешательства.

Эксперты предупреждают: Москва активно развивает арсенал противоспутникового оружия – от ракет и лазеров до сложных киберактивностей. Однако именно ядерная атака рассматривается как кульминация этого инструментария.

Между тем, НАТО официально признает, что Россия проводит диверсии на территории Европы. Генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте отмечает: цель Кремля — разделить западные общества и посеять хаос. По словам Гроссфельда, саботаж всегда был частью российской доктрины — от эпохи большевиков до современного режима. Теперь эта стратегия переносится в космос.

Отсутствие реакции Запада на предыдущие атаки, такие как уничтожение системы Viasat в канун вторжения в Украину, лишь укрепляет уверенность Кремля в собственной безнаказанности.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия привлекает детей, насильственно вывезенных с оккупированных украинских территорий, к участию в боевых действиях против Украины. По данным украинских чиновников, с 2014 года более 35 тысяч украинских детей были принудительно депортированы в РФ. Достигнув совершеннолетия, многие из них оказываются на фронте в составе русских военных подразделений.