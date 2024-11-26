В РФ хотят легализовать террористическое движение "Талибан" Поэтому спикер Путин Песков пообещал проинформировать, если будет принято решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористических организаций. Его слова цитируют пропагандистские паблики.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Речь идет о руководстве страны Афганистан, это силы, которые удерживают власть в этой стране. Конечно, очень важно развивать с ними контакты, налаживать контакты. Тем более, что страна, которая находится в соседнем регионе. Эти контакты осуществляются. Как только будет принято. соответствующие решения, как только они будут формализованы, мы сразу вас проинформируем",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков цинично прокомментировал опасения Запада по поводу ядерной эскалации. Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что России крайне негативно относятся к сообщению газеты New York Times о том, что некоторые американские чиновники якобы предлагают вернуть Украине ядерное оружие.

Он также обратил внимание, что упомянутые высказывания носят анонимный характер. Помимо этого, Песков прокомментировал опасения ряда западных политиков относительно того, что между РФ и их странами может начаться ядерная эскалация. Эти опасения возникли после того, как РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник".

Также "Комментарии" писали о том, что у Путина осталась последняя карта для давления на Запад и Украину . Украина стала первой страной в мире, потерпевшей удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Основной сигнал этого удара направлен не на Украину, а на Запад. Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук



