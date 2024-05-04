Путин готовит визит к Си Цзиньпину: СМИ узнали какую цель преследует диктатор

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай чуть более чем через неделю после инаугурации. Поездка подчеркнет растущую важность связей между двумя странами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, по тем данным которые были согласованы между Москвой и Пекином ранее, визит ориентировочно должен состояться 15-16 мая, сообщил человек, знакомый с планами Кремля. Поездка для переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином станет первой поездкой диктатора за границу после его инаугурации в Кремле 7 мая, сказал источник, отказавшийся назвать себя,

Путин прибудет в Китай после того, как Си завершит свой первый за пять лет визит в Европейский Союз. По плану он посетит Францию, Сербию и Венгрию в рамках турне, которое начнется 5 мая, и война России в Украине, вероятно, будет среди вопросов для обсуждения.

Китай и РФ объявили о дружбе “без ограничений”, которая до сих пор помогала России выдерживать беспрецедентные санкции, введенные США и их союзниками. Благодаря продажам российской нефти и закупкам электроники, промышленного оборудования и автомобилей товарооборот Москвы с Китаем достиг рекордных 240 млрд долларов в 2023 году, что более чем вдвое превышает 108 млрд долларов, достигнутые в 2020 году.

Последний раз Путин посещал Китай в октябре, чтобы принять участие в форуме, посвященном подписанной Си инициативой "Один пояс и один путь", что является редкой зарубежной поездкой для российского лидера с тех пор, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в предполагаемых военных преступлениях в марте прошлого года.

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