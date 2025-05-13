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Путин готовится к переговорам в Стамбуле: в Кремль приехал известный российский олигарх (ВИДЕО)

Абрамович, вероятно, снова примет участие в переговорах Украины и РФ в Стамбуле.

сегодня, 21:00
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Автор:
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Лиля Воробьева

Путин готовится к переговорам в Стамбуле: в Кремль приехал известный российский олигарх (ВИДЕО)

Абрамович приехал в Кремль (фото из открытых источников)

Абрамович был замечен в Кремле. Визит вверенного человека Путина и известного российского олигарха прошел за день до переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Соответствующее видео распространили кремлевские паблики.

Кроме видео с сухой подписью, россияне больше ничего не сообщили о встрече. Позже появилось сообщение, что якобы олигарх участвовал в попечительском совете Большого театра.

Но, вероятно, это не настоящая цель. Можно предположить, что Абрамович снова будет стирать участие в переговорах в Стамбуле.

В 2022 году он также был на переговорах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что раздосадованный Путин не сдержался и обозвал руководителей стран, вводящих санкции против РФ. Путин назвал придурками руководство стран, вводящих санкции против России, ведь они вредят самим себе. Но учитывая, что глава Кремля чуть ли не впервые позволил себе нецензурную брань. Вероятно, санкции о РФ все же оказывают влияние на экономику страны.

Кремлевские пропагандисты, чтобы уладить косяк хозяина, взялись писать, что якобы "Путин дал самую откровенную оценку авторам санкций в отношении России. Они — придурки". Но на видео заметно, что глава Кремля заметно раздражен, ему не удается скрыть свои эмоции.

"Вот нас не запугать, новыми возможными санкциями... Пугаться нельзя! Кто начинает пугаться, тот сразу все проигрывает. Но, понимать, что может происходить — обязательно нужно. Быть готовыми к любым действиям наших недоброжелателей. Они же в ущерб себе это делают. Но кажется, что они не будут делать то-то. придурки. Ой, извините, — сказал Путин.




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