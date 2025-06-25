Путин готовится "продать" своего важного союзника: что известно об этом соглашении

Перед тем, как было объявлено перемирие между Израилем и Ираном, глава иранского МИД обратился за помощью в Россию. Однако, как свидетельствуют события, поддержки от Москвы Тегеран не получил .

Партнерство России и Ирана (фото из открытых источников)

Аналитик предположил, что подобная позиция Кремля может указывать на попытку "разменять" Иран в переговорах с Западом, стремясь получить уступки по украинскому направлению.

"Поведение РФ за последние 12 дней выглядит как попытка "продать" Иран в обмен на определенную свободу действий в отношении Украины. В Иране это воспринимается крайне негативно — как в политической среде, так и среди населения. Россию сейчас все больше рассматривают как ненадежного партнера, способного изменить при первой же возможности", — отметил эксперт.

В то же время Данилов признал, что сотрудничество между двумя государствами полностью не прекратится.

"Однако чем больше Иран будет открываться Западу, чем будут активнее снижаться санкционные барьеры — тем больше будут обостряться его отношения с Россией. После начала большой войны ориентация Тегерана на Москву была вынужденной из-за международной изоляции", — подчеркнул Данилов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рютте ответил , когда начнется большая война .

Он отметил, что не стоит питать иллюзий относительно долгосрочных намерений Кремля. Даже ведя полномасштабную войну против Украины, Россия не отказывается от милитаристских планов и может представлять непосредственную угрозу для Альянса.

"Безусловно, у них есть планы нападения на одну из стран НАТО в горизонте 5-7 лет. Именно поэтому нам необходимо уже сейчас трансформироваться, адаптироваться к вызовам. Важно, чтобы все союзники увеличивали оборонные бюджеты и равномерно распределяли нагрузки, как это делают Соединенные Штаты", — заявил Рютте.



