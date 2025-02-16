Пресс секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп, президент США, может приехать в Россию в любое время, когда ему будет удобно. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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Песков отметил, что Россия будет рада принять американского лидера 9 мая на праздновании Дня Победы. По словам Пескова, теперь в отношениях между Россией и США будут обсуждаться только вопросы мира, а не войны.

Он также отметил, что беседа между Трампом и Путиным прошла в конструктивном и дружеском русле с обеих сторон.

"Западные санкции не помешают переговорам между Россией и США, ведь они могут быть как быстро введены, так и отменены", — сказал Песков.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии, но также не исключила возможности посетить Россию и ждать Путина в США.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему 12 февраля сначала обсудил ситуацию с Путиным, а только потом позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Он отметил, что уже был осведомлен о желании украинского президента достичь мира, но сначала нужно было получить позицию России по этому вопросу.

Специальный представитель Трампа из Украины и России Кит Келлог сообщил, что в рамках мирного соглашения могут быть зафиксированы территориальные потери Украины, но это не будет означать их официальное признание.

По данным украинских и западных чиновников, Financial Times сообщило, что Трамп и Путин, вероятно, будут пытаться достичь соглашения о прекращении огня в Украине до Пасхи (20 апреля) или до 9 мая.

"Комментарии" уже писали, что заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит и двое его коллег-дипломатов совершили визит в Беларусь, где встретились с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко и главой КГБ страны. Такой визит может свидетельствовать о возможном ослаблении части экономических санкций против Беларуси.