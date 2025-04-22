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Путин готовится завершить войну против Украины: что на это указывает

В России меняют риторику и начинают говорить о «героях СВО»

сегодня, 10:32 comments1656
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин заговорил об увековечении имен так называемых "героев СВО", которые участвовали в войне против Украины. В частности он предложил, чтобы в честь этих людей в РФ называли улицы и школы. Эксперты видят в таких заявлениях попытку сформировать новую информационную рамку — вероятно, в рамках подготовки к изменению официальной позиции Кремля по отношению к войне.

Путин готовится завершить войну против Украины: что на это указывает

Владимир Путин

При этом, как отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, эти сигналы могут свидетельствовать о приближении момента, когда Россия признает необходимость прекращения боевых действий в Украине. По его словам, выглядит так, что в Кремле уже определяют условный горизонт, когда можно будет официально заявить об изменении курса.

Как говорит Ступак, это сродни началу масштабной информационной кампании, которая должна подвести итоги войны и сформировать образ победы внутри страны.

По его словам, еще в конце 2024 года российское управление внутренней политики проводило ряд тренингов для региональных органов власти. Цель научить чиновников правильно взаимодействовать с так называемыми "ветеранами СВО".

"Это были не разовые учения. В России их проводили достаточно регулярно. Кроме того, были указания, что отслужившие должны занимать какие-то высокие должности", — отметил эксперт.

Впрочем, как отмечает Ступак, на практике бывшим военным предлагают лишь ограниченный круг позиций в местных думах.

По его словам, ни один из так называемых "ветеранов" не сможет попасть на высокие ступени власти. Там ведь — деньги, влияние и контроль, а поделиться этим в Кремле никто не собирается, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , по какому сценарию Путин может завершить войну.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-QefQNLKiYs
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