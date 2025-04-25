Путин говорил с Виткоффом три часа: в Кремле рассказали свою версию

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Лиля Воробьева
Встреча кремлевского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом длилась три часа.
Встреча Путина с Виткоффом (фото из открытых источников)
Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков в разговоре с российскими журналистами, диалог между сторонами был конструктивным и, по его словам, "весьма полезным". Ушаков отметил, что в ходе встречи обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между Украиной и Россией.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что У Трампа намекают на выход США из переговоров. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало недавние заявления со стороны Соединенных Штатов, которые могут свидетельствовать об их потенциальном отказе от роли посредника в переговорах между Киевом и Москвой.В ходе брифинга представитель МИД Георгий Тихий отметил, что эти сигналы не являются признаком смены официальной политики США, а скорее элементом их стратегической коммуникации.
Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что воспринимают подобные заявления без лишних эмоций спокойно и прагматично.
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