Путин говорил с Виткоффом три часа: в Кремле рассказали свою версию

Встреча кремлевского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом длилась три часа.

Встреча Путина с Виткоффом (фото из открытых источников)

Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков в разговоре с российскими журналистами, диалог между сторонами был конструктивным и, по его словам, "весьма полезным". Ушаков отметил, что в ходе встречи обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между Украиной и Россией.

"Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов. Примечательно, что встреча состоялась в 80-летие встречи советских и американских войск на Эльбе", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что У Трампа намекают на выход США из переговоров. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало недавние заявления со стороны Соединенных Штатов, которые могут свидетельствовать об их потенциальном отказе от роли посредника в переговорах между Киевом и Москвой.

В ходе брифинга представитель МИД Георгий Тихий отметил, что эти сигналы не являются признаком смены официальной политики США, а скорее элементом их стратегической коммуникации.

"Мы внимательно следим за публичными высказываниями, в том числе и по словам госсекретаря Марко Рубио. С нашей точки зрения это скорее попытка придать импульсу мирному процессу. Никаких официальных заявлений о выходе США из переговорного трека мы не получали", — отметил Тихий.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что воспринимают подобные заявления без лишних эмоций спокойно и прагматично.

"Сегодня дипломатия ведется в сложных условиях и часто — непублично. Но мы имеем полное доверие к украинским дипломатам и их способности достигать невозможного", — добавил спикер.

